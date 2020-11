E se il Samsung Galaxy Note del futuro fosse estendibile?

Dalla presentazione di OPPO X 2021 il dibattito sugli smartphone dal display estendibile si è acceso e potrebbe essere fatto proprio dalla famiglia Samsung Galaxy Note. C'è chi dice che nel 2021 questo potrebbe essere il nuovo trend: dopo l'avvento dei pieghevoli, un nuovo form factor si preparerebbe a cambiare il volto degli smartphone. Per il momento è ancora presto per affermarlo con fermezza, ma intanto la compagnia coreana ha brevettato un dispositivo con questa caratteristica strutturale.

Il futuro della famiglia Samsung Galaxy Note potrebbe passare per uno smartphone estendibile

Voci di corridoio danno per certo che Samsung abbia mostrato un primo prototipo con display estendibile nelle stanze private del CES 2020. E giusto pochi giorni fa il vice presidente Lee Jae-Yong è stato avvistato con in mano uno strano dispositivo che potrebbe essere proprio questo. Raccogliendo informazioni in rete, LetsGoDigital e Concept Creator hanno realizzato immagini e video render che lo vedono protagonista.

Le indiscrezioni vedono Samsung voler realizzare uno smartphone con un display in grado di “allungarsi” e passare così da 6″ ad 8″. Il concetto è lo stesso dei pieghevoli, tramutare un telefono in un piccolo tablet da poter portare in tasca, ma con una struttura differente. Anziché avere due schermi, uno interno ed uno esterno, ce n'è uno solo che può essere espanso grazie alla sua natura flessibile. La porzione di display “nascosta” curva dietro alla scocca e si rivela una volta che il meccanismo di estensione viene azionato.

Per l'occasione, il concept realizzato si basa sull'ipotesi che vedrebbe il display estendibile debuttare a bordo di un futuro modello della serie Samsung Galaxy Note. Da quando si vocifera che la serie S21 e/o il prossimo Galaxy Z Fold supporterà la S Pen, c'è la sensazione che la serie Note possa essere giunta al capolinea. Ma il display estendibile potrebbe riportarla in auge, creando una linea di demarcazione più netta con la serie Galaxy S. Un'altra ipotesi, altrettanto intrigante, è che sia la serie Z quella dei form factor atipici: dopo Z Fold, non è così implausibile ipotizzare un Samsung Galaxy Z Roll.

