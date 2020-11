Per tutti gli appassionati delle pulizie in salta tech, ecco che arriva il nuovo aspirapolvere ciclonico Roidmi NEX 2 Plus, variante potenziata dell'attuale modello del brand cinese, storico partner di Xiaomi: andiamo a scoprire tutte le novità, che cosa cambia ed il prezzo di vendita.

Roidmi NEX 2 Plus: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aspirapolvere ciclonico

Design e caratteristiche

Oltre a fungere da aspirapolvere ciclonico, Roidmi NEX 2 Plus può essere sfruttato come lavapavimenti con mop, grazie ad un'apposita “testa” dedicata. Quindi non si potrà usare questa funzione durante la fase di aspirazione, ma bisognerà montare il modulo apposito. Si tratta di un'operazione che di certo rallenta, ma porta con sé notevoli vantaggi. Il modulo mop, infatti, è stato realizzato ad hoc con un design pratico ed efficace, che permette di lavare i pavimenti in modo comodo e veloce.

Per quanto riguarda il modulo principale, anche qui abbiamo delle migliorie rispetto al modello precedente. Infatti la spazzola integrata all'interno della testa presenta un design rinnovato NEX-V, che consente di spazzolare senza danni pavimenti e tappeti, senza dover cambiare accessorio. Inoltre è realizzata in fibre impermeabili, con struttura anti-avvolgimento superiore del 30% rispetto alla NEX 2 standard.

Potenza ed autonomia

All'interno della nuova Roidmi NEX 2 Plus troviamo un motore digitale brushless da 120.000 giri al minuto, 150W di potenza ed un sistema Engine-X 2.0, volto a migliorare il rapporto tra prestazioni ed autonomia. A proposito di quest'ultima, si parla di circa 80 minuti di utilizzo.

Roidmi NEX 2 Plus: prezzo e disponibilità

Il prezzo dell'aspirapolvere Roidmi NEX 2 Plus è di 330€ al cambio attuale, ossia 2.599 yuan, ma sarà proposto ad un prezzo minore in occasione del Singles Day. Purtroppo però si tratta di un'iniziativa disponibile in patria e noi occidentali dovremo attendere prima di mettere le mani su questa novità.

