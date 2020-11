Redmi Note 9S: inizia l’aggiornamento ad Android 11 | Download

Conosciuto in Asia come Note 9 Pro India, quello che da noi è commercializzato come Redmi Note 9S si sta aggiornando ad Android 11. Si tratta a tutti gli effetti del primo smartphone mid-range a ricevere l'ultimo major update di Google, dopo il turno della serie Xiaomi Mi 10 e Redmi K30. Come quasi sempre accade in questi casi, si tratta di un roll-out parziale e che si espanderà nel corso delle prossime settimane e mesi.

Inizia il rilascio dell'aggiornamento ad Android 11 per Redmi Note 9S

L'aggiornamento ad Android 11 che sta giungendo su Note 9S aka Note 9 Pro India riguarda solamente il territorio indiano. La release in questione, infatti, è la MIUI 12.0.1.0.RJWINXM, pertanto è la ROM dedicata all'utenza con base in India. Il changelog è piuttosto stringato, dato che parla genericamente dell'integrazione delle features di Android 11 nella ROM. Se non le conosceste, ne abbiamo parlato nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla lista degli smartphone che si aggiorneranno (o che lo hanno già fatto).

Vi lasciamo con il link al download della ROM MIUI 12 con Android 11 per Note 9S, ma ovviamente è una ROM non pensata per l'utenza europea. Per le ROM Global ed EEA bisognerà ancora attendere, forse addirittura l'inizio del 2021.

Scarica Android 11 per Redmi Note 9S / 9 Pro India

