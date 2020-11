Dopo essersi aggiornato all'ultima MIUI 12 EEA, ci si interroga su quando sarà rilasciato Android 11 su Redmi Note 9 Pro. Potrebbe non volerci molto, dato che il major update di Google sta arrivando sul “cugino” Redmi Note 9S. Nell'attesa di poter saggiare le novità sullo smartphone, i suoi possessori stanno lamentando varie problematiche software. Nei giorni scorsi vi abbiamo citato i bug software che riguardano stabilizzazione EIS e riavvii improvvisi, mentre in precedenza GPS, Wi-Fi e fotocamera e capsula auricolare.

Alcuni bug software affliggono le unità europee di Redmi Note 9 Pro

Ma le lamentele sui problemi in cui sono incorsi i possessori europei di Redmi Note 9 Pro non finiscono qua. La prima, quella più sterile, riguarda la presa di consapevolezza che sulla ROM EEA è assente App Vault. Specialmente con l'avvento della MIUI 12, Xiaomi ha deciso di sostituire la propria feature, in favore del più “occidentale” Google Discover. Non parliamo di un bug, quindi, bensì di una modifica vera e propria della UI.

Parlando di bug software, l'installazione della MIUI 12 su Redmi Note 9 Pro sembra aver “rotto” la certificazione Widevine, facendola passare da L1 ad L3 (1, 2, 3). Ciò significa che i contenuti video delle piattaforme in streaming come Netflix e Prime Video si fermano al 480p, non potendo essere riprodotte in HD. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, non solo su Note 9 Pro ma anche su POCO F2 Pro. Fortunatamente il bug non sembrerebbe essere troppo radicato e c'è chi ha ripristinato la certificazione L1 semplicemente riavviando lo smartphone. In alternativa, è possibile provare ad effettuare un reset totale del telefono, previo backup dei dati da conservare.

Concludiamo parlando del sensore di prossimità, un altro bug che affligge Redmi Note 9 Pro già da mesi (1) e che spegne/accende il display in momenti imprevisti. Evidentemente Xiaomi non ha ancora risolto questo fastidioso bug, anche se le segnalazioni sembrano essere diminuite.

