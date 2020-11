Redmi Note 9 5G potrebbe essere il nostro Redmi Note 10 Global

Il debutto di Note 9 5G sembra essere molto vicino, almeno secondo gli ultimi leak. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato il 24 novembre in Cina, sia in versione Standard che High (ossia potenziata). Stranamente la vita di questo dispositivo si è incrociata con quella del futuro Redmi Note 10 5G, modello atteso anche per noi occidentali e che potrebbe essere la versione Global di uno dei Note 9.

Redmi Note 9 5G e Redmi Note 10 Global: proviamo a fare chiarezza

The global variant of the Redmi Note 10 (M2007J22G) appears on the IMDA certification website. The device will support 5G connectivity and NFC. The device will feature 22.5W fast charging.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote10 pic.twitter.com/tYfgqKxuoi — Mukul Sharma (@stufflistings) November 16, 2020

Di recente nel database dell'ente di Singapore IMDA è stato avvistato uno smartphone Xiaomi siglato M2007J22G. Il numero di modello del dispositivo è molto simile a quello di Redmi Note 9 5G in versione Standard: questo device è apparso sul TENAA – ente cinese per eccellenza – con la sigla M2007J22C. La lettera finale G oppure C indica rispettivamente una variante Cina ed una Global: insomma, si tratterebbe di due smartphone identici, ma per due mercati differenti.

La certificazione dell'IMDA riporta la presenza dell'NFC, del 5G e della ricarica rapida da 22.5W. Nel corso delle settimane precedenti i dispositivi della famiglia Note 9 5G si sono incrociati con le indiscrezioni dedicate alla serie Redmi Note 10 5G: che i modelli in arrivo in Cina siano previsti anche per il mercato Global, ma con un nome differente?

Sappiamo benissimo che questo creerebbe non pochi grattacapi ed i soliti casini in fatto di nomi, versioni e mercati. Al momento questa è solo un'ipotesi in cerca di conferma: come al solito, aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più. Intanto, se siete curiosi in merito a Note 9 5G Standard e High, qui trovate tutti i dettagli e le indiscrezioni raccolte finora. Abbiamo citato anche la serie Redmi Note 10 (o X, secondo alcune voci) ed anche in questo caso vi rimandiamo all'articolo riepilogativo con tutti i leak.

