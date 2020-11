Redmi Note 8 Pro: disponibile la MIUI 12 Global/EEA Stable | Download

La MIUI 12 Global/EEA Stable sta progressivamente arrivando su diversi modelli, come nel caso di Redmi Note 8 Pro. Rispetto a quanto previsto negli scorsi mesi, l'aggiornamento sarebbe dovuto arrivare prima, ma così non è stato. Al netto dei ritardi, l'update occidentale in versione stabile è finalmente qui ed è in fase di rilascio via OTA.

La MIUI 12 Global/EEA Stable fa il suo debutto su Redmi Note 8 Pro

Il rilascio della MIUI 12 per Redmi Note 8 Pro era già avvenuto nelle scorse settimane, per quanto in versione cinese. Poi è stato il turno degli utenti Global, quindi della ROM ufficialmente dotata di servizi Google, nonché lingua italiana e assenza di app cinesi superflue. Infine, della versione MIUI 12 EEA per noi europei. Questo avviene a mesi di distanza del porting di Android 10, anche in Italia, per la soddisfazione dei suoi possessori. Vi ricordiamo che delle novità della MIUI 12 abbiamo ampiamente parlato nell'articolo dedicato.

Qua di seguito potete trovare il link per eseguire il download. Come in tutti i casi, l'installazione andrà effettuata agendo tramite custom recovery TWRP, non prima di aver compiuto lo sblocco del bootloader. Lo staff di GizChina non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti eventuali.

Scarica la MIUI 12 Global/EEA Stabile per Redmi Note 8 Pro

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



