Arrivano buone nuove per tutti gli appassionati di Xiaomi in possesso di un dispositivo della serie Note 8. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che la compagnia cinese abbia dato il via ai test interni di Android 11 dedicati al trittico di smartphone composto da Redmi Note 8, 8T e Note 8 Pro.

Redmi Note 8, 8T e 8 Pro si preparano a ricevere Android 11

Ci eravamo lasciati con un pizzico di amarezza lo scorso settembre, con i modelli della serie esclusi dall'ultimo major update di Android. A quanto pare le cose sono lentamente cambiate e dopo aver dato priorità ad altri modelli ecco che sembra avvenire una brusca virata da parte di Xiaomi. Secondo indiscrezioni provenienti dall'intero sembra che il team di sviluppo abbia dato il via ai lavori per Android 11 a bordo di Redmi Note 8, 8T e Note 8 Pro. Al momento manca ancora una conferma ufficiale; inoltre vale la pena sottolineare che si tratta solo di una prima fase e che quindi ci sarà da attendere.

Non abbiamo una tempistica e soprattutto non è detto che lo sviluppo procederà spedito e senza intoppi. Teniamo le dita incrociate e speriamo che non si verifichino criticità e che l'aggiornamento ad Android 11 possa arrivare in tempi relativamente brevi per i modelli della serie Note 8. Si tratta comunque di un segnale di speranza importante!

