Che non fossero destinati alla sola Cina, se ne aveva il sentore già all'ufficialità. Nonostante portino il nome di smartphone già presenti sul mercato Global, i nuovi Redmi Note 9 Pro 5G, Note 9 5G (che avrà anche lui una versione Global) e Note 9 4G sono dispositivi fatti per affacciarsi nel nostro mercato, con l'ultimo che diventerà molto probabilmente il prossimo Redmi 9T, ma con alcune specifiche in più che ne cambieranno anche il design.

FCC database is comparing POCO M3 & Redmi 9T, since both of them have similar specs. But here the model no of Redmi 9T (M2010J19SG) refers it to be a global version of Redmi Note 9 4G (M2010J19SC), meaning both devices are same, except the camera specs. pic.twitter.com/HveNQHNwhc

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) November 27, 2020