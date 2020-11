Nel mentre la serie 8 festeggia in termini di vendite, Redmi 7 inizia il suo percorso con l'aggiornamento ad Android 10. Xiaomi ha ufficialmente avviato il programma di update da qualche settimana, da quando gli ultimi modelli ne sono già provvisti. Niente da fare, invece, per la MIUI 12, ancora in fase di lavorazione sul budget-phone di Redmi.

Aggiornamento 17/11: a distanza di mesi, l'aggiornamento ad Android 10 è stato nuovamente rilasciato. Trovate il link a fine articolo.

L'aggiornamento ad Android 10 prende strada anche su Redmi 7

Oltre a Redmi 7, ad aver ricevuto l'aggiornamento ad Android 10 contiamo Redmi Note 8, Note 7 Pro e Xiaomi Mi Note 10, per citare i più recenti. Nell'elenco c'è anche Redmi 7A, il cui percorso di aggiornamento dovrebbe essere il medesimo di Redmi 7.

Come per Redmi 7A, anche Redmi 7 vede l'esordio del firmware con Android 10 sempre su base MIUI 11, più specificatamente la MIUI 11.0.1.0. Per il momento rilasciato solamente in Cina, dovrebbero volerci circa 2 settimane per il suo arrivo anche in occidente. Per la MIUI 12, invece, le tempistiche parlano di luglio come periodo utile. Nel frattempo, sempre Redmi 7 si sta aggiornando, ricevendo la MIUI 11.0.6.0 Global con le patch di giugno (sempre con Android 9 Pie).

Aggiornamento 17/11

Dopo due parziali roll-out, riparte un rilascio ufficiale e più diffuso di Android per Redmi 7. Attualmente l'update è soltanto per la Cina ed è basato quindi sulla MIUI 11 China Stable. Potete effettuare l'installazione agendo tramite la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.

Scarica MIUI 11 con Android 10 per Redmi 7

