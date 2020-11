Recensione Tronsmart Mega Pro: lo speaker bluetooth definitivo, da 60W

Molto spesso abbiamo bisogno, anche in casa, di qualcosa che sappia riprodurre un audio cristallino in ogni condizione. Alcuni utenti, quindi, si prodigano fin da subito nell'installazione di un impianto ad hoc che, molto spesso, finiscono per utilizzare raramente in un'unica stanza. Serve, quindi, qualcosa che sia più maneggevole e dinamico, pur senza perdere punti in potenza. Serve qualcosa di molto simile, dunque, al nuovo Tronsmart Mega Pro da 60W, uno speaker bluetooth dalle dimensioni piuttosto generose, che mostra una qualità davvero incredibile. Ve ne parlo meglio, però, all'interno di questa recensione completa.

Recensione Tronsmart Mega Pro

Unboxing

Ovviamente, essendo le dimensioni del prodotto abbastanza imponenti, la confezione non può essere da meno. Al suo interno, quindi, troviamo:

Tronsmart Mega Pro;

cavo USB/USB Type-C per la ricarica;

borsetta da viaggio;

certificato di garanzia;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

adattatore per jack audio da 3,5mm.

Design & Materiali

Non è un prodotto che passa inosservato, questo è sicuro. Malgrado questo, però, si integra bene quasi in qualsiasi ambiente e arredamento, risultano piuttosto discreto. Tutta la struttura esterna, infatti, è realizzata in metallo, mentre le due estremità, superiore ed inferiore, sono rivestite di un materiale plastico molto morbido. Non mancano, poi, proprio sulla superficie inferiore, dei piedini in gomma che riescono a garantire a tale dispositivo un'ottima stabilità. Come detto, però, non è assolutamente uno degli speaker bluetooth più piccoli, misurando 250 x 82 x 104 mm, con un peso di ben 1,78 Kg. Viene da sé, quindi, che ha bisogno del proprio spazio e che il suo trasporto deve prima essere programmato, soprattutto a causa del peso piuttosto sostenuto.

Tale struttura è davvero molto solida e non ho notato alcun tipo di problema dal punto di vista costruttivo. Alcune delle componenti montate su tale prodotto, poi, sono ben protette da chiusure in gomma, per evitare il passaggio dell'acqua. Questo Tronsmart Mega Pro, infatti, è certificato IPX5, quindi può essere definito a tutti gli effetti come un dispositivo splash-proof. Sulla parte posteriore, quindi, troviamo il tasto di accensione/spegnimento, l'ingresso AUX, il vano per microSD, una porta USB-A e l'ingresso USB Type-C per la ricarica.

Superiormente notiamo vari comandi, ovviamente touch, tra cui il richiamo all'assistente vocale, il tasto per lo switch del Bluetooth, il tasto TWS per collegare contemporaneamente due speaker, il tasto per modificare i vari profili audio, il comando per andare al brano precedente, quello per mettere in pausa ed avviare la traccia e, infine, quello per passare al brano successivo. Gli ultimi due tasti, poi, servono per sfruttare l'NFC e per modificare il volume della traccia in ascolto.

Scheda Tecnica

Trovate qui sotto alcune specifiche tecniche di questo Tronsmart Mega Pro:

Uscita massima: 60W;

Distanza di trasmissione: 20 metri/66 piedi (area aperta);

Intervallo di frequenza: 20Hz – 20.000Hz;

Connettività: Bluetooth 5.0;

Batteria: 10.400 mAh;

Ingresso di ricarica: 5V/3A;

Tempi di ricarica: circa 5 ore.

Hardware & Funzionamento

Abbiamo visto nel paragrafo precedente, quello relativo alla scheda tecnica, le caratteristiche principali di tale speaker. Si tratta, dunque, di un'unità piuttosto potente che, a livello audio, analizzeremo in dettaglio tra poco. Prima ancora, però, voglio parlarvi delle sue funzionalità e di come si utilizza tale prodotto.

Tronsmart Mega Pro deve essere necessariamente acceso tramite il tasto posto sul retro. A questo punto, dunque, sul nostro smartphone dovremo attivare il Bluetooth ed entrare all'interno di tali impostazioni. Sarà davvero semplice visualizzare tra i vari dispositivi connessi anche questo speaker, quindi cliccando su di esso avverà il pairing tra i due device. A questo punto potremo riprodurre davvero qualsiasi traccia, controllando questi brani tramite il nostro smartphone o, in alternativa, con i comandi presenti sulla parte superiore del Tronsmart Mega Pro. Qui, dunque, avremo principalmente modo di passare da un brano all'altro e di regolare il volume tramite la superficie soft touch che troviamo in basso. Spostando il dito da destra verso sinistra andremo ad abbassare il volume, mentre con un movimento contrario aumenteremo la potenza di tale speaker.

Come potete vedere, tale prodotto è in grado anche di interagire con l'assistente vocale, dato che quest'ultimo può essere richiamato senza alcun problema con la nostra voce, o cliccando sul singolo tasto. Ovviamente verrà avviato l'assistente sul nostro telefono e tramite lo speaker avremo modo di sentire quello che ci viene comunicato. Tronsmart Mega Pro è compatibile con Google Assistant, Siri e Cortana. Manca solo Alexa, dunque speriamo che in futuro, con un aggiornamento, possa arrivare anche lei. Non l'ho detto precedentemente, poi, ma tutti i contorni della superficie superiore si illuminano grazie a dei LED.

Audio

Qui troviamo tutto ciò che si può desiderare da un prodotto di questo tipo, e forse anche qualcosa in più. Sotto questa possente struttura in metallo, dunque, trovano spazio un woofer centrale, 2 tweeters ed un radiatore dedicato ad una migliore dissipazione dei bassi, che donano la giusta corposità ai brani. Non mancano, poi, due amplificatori, posti all'interno della scheda madre, che gestiscono la potenza di tale dispositivo.

Credo sia quasi superfluo sottolineare come questo speaker da 60W mostri una potenza incredibile, risultando praticamente impossibile da testare al massimo volume. Tutta questa potenza, però, sembra essere leggermente sbilanciata verso le frequenze basse che, a mio avviso, sono piuttosto marcate. Nel caso in cui vogliate modificare un po' tale bilanciamento, però, potrete cliccare sul tasto “M“, selezionando altri due profili audio. Oltre all'enfatizzazione dei bassi, la modalità impostata di default, possiamo scegliere una modalità che privilegia la voce ed un'altro set che sviluppa un effetto 3D. Tralasciando quest'ultimo, che secondo me diventa davvero interessante collegando due Tronsmart Mega Pro allo stesso dispositivo, il secondo settaggio permette di distinguere maggiormente tutti i vari suoni e le varie frequenze, diminuendo drasticamente la potenza dei bassi. Molti dei brani che ascolto, dunque, sono risultati essere più piacevoli con tale modalità.

Autonomia

Tronsmart Mega Pro propone una batteria da 10.400 mAh che permettono di raggiungere un'autonomia nominale di 10 ore. Non ho potuto testare personalmente tale dato, ma diciamo che un solo speaker, anche a volume elevato, può tranquillamente portarvi al termine della vostra festa di compleanno senza problemi. Nel caso, comunque, durante la riproduzione può essere collegato all'ingresso USB Type-C per la ricarica. Quest'ultima, infatti, riesce a dare di nuovo completa energia al prodotto in circa 5 ore.

Diciamo che la batteria può essere considerata anche come un vero e proprio powerbank, quindi, durante la riproduzione musicale è possibile anche collegare uno smartphone all'ingresso USB-C per ricaricare lo stesso. Questo, però, andrà ad impattare negativamente sull'autonomia dello speaker.

Prezzo & Conclusioni

Questo Tronsmart Mega Pro, da 60W, ha un prezzo di circa 65 euro su GeekBuying. Ovviamente non è una cifra contenuta ma, per quello che viene offerto, neanche elevata. Anzi, si tratta forse di una delle migliori soluzioni in tale ambito, considerando anche la potenza srpigionata e la qualità audio espressa. Secondo me questa cassa bluetooth può tranquillamente sostituire un piccolo impianto, magari adibito proprio alle feste, dove gli ambienti sono piuttosto ristretti e non eccessivamente grandi. Nel caso in cui foste interessati ad una soluzione di questo tipo, quindi, consiglio di acquistarne addirittura due, per avere un effetto stereo senza eguali in questa fascia di prezzo.