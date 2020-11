Recensione Nest Audio: è lo smart speaker DA COMPRARE (ora in sconto)

Sono passati quattro anni dal primo Google Home, e la battaglia tra gli assistenti digitali (e gli smart speaker) vede ormai schierate Google in un fronte ed Amazon nell'altro. Alexa contro l'Assistente Google. E al nuovo Amazon Echo, presentato poche settimane prima, Google ha risposto con il Nest Audio, uno smart speaker nato con un solo obiettivo: migliorare la qualità dell'audio, appunto.

Costa 99 euro, proprio come la nuova versione dell'Amazon Echo, e non è un semplice aggiornamento del diffusissimo Google Mini (sostituito poi dal Nest Mini) o del primo Google Home: è uno smart speaker tutto nuovo, ridisegnato da cima a fondo.

Recensione Nest Audio, smart come sempre ma molto più potente

Contenuto della confezione

Così come in qualsiasi altro prodotto della serie, anche la confezione del Nest Audio è tanto semplice quanto curata. All'interno, oltre allo smart speaker, esclusivamente l'alimentatore che non utilizza il tipico connettore USB-C, ma un plug proprietario.

Un design tutto nuovo

La prima cosa che risalta all'occhio con il Nest Audio è il design, totalmente diverso da qualsiasi esponente della serie. L'unico elemento rimasto uguale ai modelli precedenti è il tessuto, che adesso però è presente su tutti i lati del prodotto. La forma è quella tipica di una “saponetta”, è molto più largo e più alto dei modelli precedenti ed integra una base gommata in grado di garantire una buona stabilità ed annullare le vibrazioni a volumi alti.

1 di 7

Sul retro è presente un interruttore per disattivare i microfoni, mentre superiormente è presente una superficie touch con la quale sarà possibile gestire la riproduzione e controllare il volume con le tipiche gesture che abbiamo imparato a conoscere.

La scocca esterna è in plastica e, curiosità, è realizzata con il 70% di materiali riciclati, ma internamente tutta la struttura è realizzata in metallo ed è pensata per proteggere il nuovo tweeter da 18mm ed il mid-woofer da 75mm, affiancati da un amplificatore digitali con una potenza di circa 20 watt. Sono poi presenti 3 microfoni ed è stata introdotta una novità mai vista in uno smart speaker di Google: un chip per il machine learning in grado di rendere possibile l'esecuzione dei comandi più semplici anche in assenza di connettività, velocizzando quindi l'elaborazione della risposta. Tuttavia però, a beneficiare di questa novità (almeno inizialmente) saranno solo gli utenti americani.

È l'audio che fa la differenza

Una cosa è chiara: quelli di Google hanno lavorato tantissimo nel riuscire a realizzare uno speaker audio di qualità in un prodotto piuttosto compatto e dalla forma particolare. Per farlo, Big G ha abbandonato la configurazione full range con doppio radiatore passivo, ad una configurazione molto più classica a due vie.

Il risultato è un miglioramento palese nella qualità dell'audio, non tanto nel volume massimo di riproduzione ma nella spazialità del suono e il bilanciamento delle tonalità. Insomma, la nostra impressione generale è che il suono sia diventato più pulito e migliore nella gestione delle tonalità basse, che vengono tenute molto più sotto controllo. È uno speaker mono, tuttavia si può abbinare ad un altro diffusore (meglio se un altro Nest Audio) e configurare un setup stereofonico.

In soldoni, che gli utenti del primo Google Home avessero giudicato lo speaker troppo carico sulle frequenze basse è un dato di fatto, ed è proprio in base a questo che per produrre il nuovo Nest Audio quelli di Google hanno ben pensato di ridisegnare tutta la struttura del prodotto, ottenendo un risultato molto più piacevole.

Hardware e funzionalità smart

Ad animare il Nest Audio è lo stesso processore Synaptics AS370 A1 usato sul Nest Mini di seconda generazione, affiancato da 8 Gb di memoria DDR3, dal modem Wi-fi prodotto da Marvell ed un piccolissimo semiconduttore personalizzato a cui Google ha dato il compito di gestire il riconoscimento neurale. Ed in quanto a prestazioni non c'è nulla da dire: i microfoni sono sempre sensibili e le risposte pronte, è anche possibile scegliere il livello di sensibilità al comando “Ok Google” ed anche se abbiamo riscontrato un netto miglioramento nell'ascolto rispetto al Nest Mini, probabilmente non possiamo dire lo stesso paragonandolo ad un Nest Home Hub, ancora un filino superiore in quanto a sensibilità.

1 di 2

Peccato però, che le funzionalità di machine learning offline saranno inizialmente limitate solo agli utenti di lingua inglese, anche perché – in sostanza – sarebbe questa la reale novità dal punto di vista delle funzionalità smart. Per il resto gli upgrade si fermano qui, ed il motivo è che l'Assistente Google non è integrato nel dispositivo, ma sui server dell'azienda. Il che vuol dire che, qualsiasi sia il prodotto, le funzioni di Google Assistant saranno le medesime: è difficile riuscire ad anticipare se le cose resteranno sempre così, oppure in futuro quelli dell'azienda cambieranno strategia. Ma una cosa è certa, l'hardware del nuovo Nest Audio potrà sicuramente garantirgli una maggiore longevità.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del Nest Audio è di 99 euro, ed è possibile acquistarlo sia sullo store ufficiale di Google che nelle più importanti catene della grande distribuzione. Attenzione però: in occasione del Black Friday, è possibile acquistarne due al prezzo di 129 euro ed utilizzarli anche in configurazione stereofonica (trovate il link in basso).

Ed è una cifra più che giustificata per la qualità del dispositivo, in linea con quello che deve essere considerato come il principale competitor dell'Amazon Echo ed un grande passo in avanti rispetto ai vecchi Nest Mini.

Ci sente meglio e suona decisamente meglio. Certo, non è ancora al livello di una vera cassa WiFi o di uno dei tantissimi diffusori smart di Sonos, ma i passi in avanti fatti da Google sono tangibili e qualora si stesse cercando uno smart speaker di ottima qualità, ma con un prezzo piuttosto contenuto, allora il Nest Audio potrebbe essere una scelta più che giusta.