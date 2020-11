Avete nostalgia degli anni passati e delle bellissime, ma ingombranti, radio d'epoca? Se la risposta è sì, o se semplicemente siete amanti dei prodotti di design, allora Muzen ha la risposta per voi! Infatti, nella recensione di oggi andremo ad analizzare 2 speaker Bluetooth tascabili ispirati al passato, ma con un cuore hi-tech, stiamo parlando delle Muzen Button e Muzen OTR Metal!

Come si saranno comportate durante i nostri test? Saranno all'altezze delle aspettative? Scopriamolo insieme all'interno dell'articolo.

Recensione Muzen Button e Muzen OTR Metal

Unboxing – Muzen Button e Muzen OTR Metal

Che questi prodotti siano curati fin nei minimi dettagli lo si può intuire anche dalle confezioni di vendita. Muzen Button è in un bel cofanetto in cartonato blu e arancione, arricchito da dei bei disegni ed un'apertura a scorrimento. Muzen OTR Metal, invece, viene venduta in una carinissima valigia in plastica con manico in cuoio e delle sezioni interne molto curate.

Al loro interno è possibile trovare la seguente dotazione:

Muzen Button

Muzen Button;

cavo in tessuto USB – Micro USB;

laccio porta speaker;

adesivi;

manualistica.

Muzen OTR Metal

Muzen OTR Metal;

custodia in ecopelle (Travel bag);

laccio porta speaker in eco pelle;

cavo AUX – Micro USB;

cavo in tessuto USB – Micro USB;

Antenna Micro USB;

manualistica;

lettera di presentazone;

adesivi;

cartoline.

Design e costruzione

Questi due aspetti sono le vere chicche delle Muzen, infatti troviamo un design ispirato alle vecchie radio vintage e ai giradischi e, nonostante le dimensioni contenute, tutti i dettagli sono stati curati nei minimi particolari. Parliamo di due gadget ben fatti, belli da avere e da mettere in mostra su una mensolina.

La costruzione poi è ottima, sia la Muzen Button che la Muzen OTR Metal conferiscono una sensazione di grande robustezza, solidità e qualità. Entrambe sono state realizzate in alluminio di ottima fattura con alcuni piccoli inserti in plastica. Sono sincero quando dico che, un volta tirate fuori dalla scatola, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla bontà con cui sono state realizzate.

Le dimensioni della Button sono di 6.3 x 4.7 x 3 centimetri, quindi potrete metterlo anche in qualsiasi tasca, mentre quelle della OTR Metal sono di 8.8 x 6.5 x 5.6 centimetri, ovvero misure più generose che però in linea generale rimangono sempre contenute dal momento che parliamo di uno speaker da 5W.

Le casse sono dotate di tasti per poter cambiare canzone o stazione o alzare il volume. Infatti, sulla più piccolina troviamo una rotellina che, se premuta, mette in pausa i brani, mentre se ruotata permette di regolare il volume. Attraverso la levetta di sinistra possiamo mettere la canzone precedente o successiva, a differenza di quella di destra che ci consente di resettare il dispositivo o accenderlo.

La Muzen OTR, invece, avendo anche il supporto alla Radio FM ha una rotella per scegliere la stazione FM, oltre che altre due per la gestione del volume e per scegliere tra: Off, Bluetooth, AUX, FM.

Specifiche tecniche

Muzen Button

Speaker: 4Ω 3W;

Risposta in frequenza: 8120Hz-20KHz;

Batteria agli ioni di litio (3.7V/400 mAh);

Peso: circa 130 grammi;

Distanza Massima Sorgente Bluetooth: 10 metri;

SNR: ≥ 70 dB;

Versione Bluetooth: 4.2;

Charging Voltage: DC 5V/1A.

Muzen OTR Metal

Sorgenti: Bluetooth, Radio FM, ingresso AUX;

Altoparlante: full range da 40mm, magnete al ferro-boro-neodimio;

Potenza massima: 5W con Bluetooth, 2W con la radio FM.

Batteria: 1000 mAh ai polimeri di Litio;

Peso Netto: 426 grammi;

SNR: ≥ 60 dB;

Versione Bluetooth: 4.0;

Distanza Massima Sorgente Bluetooth: 10 metri;

Distorsione Massima: 0.5%;

Frequenze Radio FM 87-108 MHz.



Audio e connettività

Alcune specifiche sulla connettività le ho già scritte nel paragrafo precedente, l'unica differenza tra i due in termini di funzionalità è che la Muzen OTR Metal, a differenza della Button, possiede la radio FM, la cui ricezione può esser migliorata attraverso l'antenna micro USB presente in confezione.

Per il resto la prima possiede Bluetooth 4.0, mentre la più piccolina Bluetooth 4.2, non le ultime uscite, ma che fanno il loro dovere senza alcuna criticità. Infatti, non ho riscontrato problemi nell'aggancio con vari dispositivi, non c'è latenza quando si guardano video, film o serie TV e il raggio d'azione è di circa 10 metri senza ostacoli.

Allo stesso modo abbiamo delle ottime performance anche con la radio, la quale ha un'ottima ricezione anche senza l'ausilio dell'antenna. Ovviamente questa ci verrà in aiuto in zone particolarmente isolate, ma se abitate in città o poco fuori non ne sentirete la necessità.

Veniamo adesso all'audio, perché nel piccolissimo corpo della Muzen troviamo uno speaker da 3W molto potente e che restituisce un suono pulito e con frequenze ben bilanciate. Mi è piaciuta soprattutto la presenza dei bassi, equilibrata che garantisce un buon ascolto.

La Muzen OTR Metal invece arriva a ben 5W con il Bluetooth e 2W con la radio FM, anche qui si può notare una qualità del suono elevata, affiancata da un ottimo bilanciamento delle frequenze. Il produttore ha fatto un buon lavoro per offrire al consumatore la possibilità di ascoltare tutti i generi con una giusta resa finale.

Autonomia

Un altro comparto in cui questi speaker vanno forti è proprio l'autonomia. La Muzen Button possiede una batteria da 400 mAh, mentre la Muzen OTR Metal da 1000 mAh.

Con la più piccola sono arrivato attorno alle 7 ore di riproduzione musicale continua con volume al 70%. Con la Metal, invece, sarà possibile arrivare a poco meno di 10 ore con volume al 60% e a circa 4 ore con volume al 100% in modalità Bluetooth, mentre con la modalità radio FM non sono riuscito a scaricarla dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera con volume al 60%. Infatti, il produttore dichiara una durata di ben 20 ore, che scendono a 10 con volume al 100%.

Entrambe potranno essere ricaricate attraverso la porta micro USB situata sulla parte posteriore.

Conclusioni – Muzen Button Muzen OTR Metal

Dopo avervi parlato a lungo delle loro caratteristiche è ora di tirare le somme e arrivare al prezzo. Eh già perché la bella notizia è che le Muzen Button e Muzen OTR Metal sono vendute ufficialmente in Italia dallo store ufficiale del brand. La prima è disponibile a 64.90 euro, mentre la seconda la si può acquistare a 114.90 euro, entrambe con spedizione gratuita in 24 ore lavorative e garanzia ufficiale.

A primo impatto possa sembrare che il prezzo non sia propriamente contenuto, ma se ci si pensa bene stiamo parlando di due prodotti compatti, sicuramente di design (e questo si paga) realizzati con grande qualità e con ottimi componenti. Insomma, queste Muzen mi hanno convinto e possono essere anche un ottimo regalo di Natale.