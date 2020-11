Per anni, il mondo degli aspirapolvere tradizionali ha avuto come punto di riferimento i prodotti di Vorkwerk, che con il suo Folletto ha praticamente monopolizzato il settore ed è riuscita ad entrare nella casa di milioni di italiani. Poi, però, le cose sono iniziate a cambiare, la tecnologia si è evoluta, e sono nati gli ormai famosissimi aspirapolvere Dyson che, grazie al motore ciclonico e alla possibilità di essere utilizzati senza l'ingombro del cavo, hanno rubato il trono a Vorwerk: la comodità e la potenza d'aspirazione li hanno resi i compagni ideali per chiunque volesse pulire i pavimenti senza troppi intoppi. Ma, anche in questo caso, c'è sempre stato un limite molto importante per la diffusione dei vari V6 V8 e V11: il prezzo, decisamente alto.

Ebbene, lo abbiamo visto con il Roborock H6 Adapt, con la Dreame V11 e la Dreame V10 Pro, ma anche con la Jimmy JV85 Pro (prodotta dall'azienda partner di Xiaomi): ormai, gli aspirapolvere ciclonici senza fili cinesi, sono riusciti a raggiungere gli standard qualitativi dei più famosi modelli di Dyson, offrendo potenza ed affidabilità a prezzi molto più accessibili.

Ma Jimmy ha voluto fare di più, forse prendendo spunto dai robot aspirapolvere che aspirano e lavano il pavimento, ed ha presentato quella che potrebbe essere definita un'ulteriore “evoluzione della specie”: oggi si parla della Jimmy JV65 Plus, un aspirapolvere ciclonico che lava e aspira contemporaneamente. E qualora dovesse rivelarsi funzionale, sarebbe una comodità assurda.

Recensione Jimmy JV65 Plus, l'aspirapolvere ciclonico di Xiaomi che aspira e lava i pavimenti

Contenuto della confezione

La confezione della JIMMY JV65 Plus è decisamente ricca e piena zeppa di accessori. Oltre al motore principale, sono presenti sostanzialmente tutte le spazzole che potrebbero essere necessarie per la pulizia della propria casa, ma anche di ambienti differenti.

Ecco gli accessori presenti nella confezione:

Tubo flessibile;

Spazzola motorizzata principale;

Spazzola a rullo;

Spazzola anti-acaro;

Bocchetta per fessure 2 in 1;

Bocchetta per imbottiti 2 in 1;

Spazzola morbida;

Tubo snodabile;

Adattatore multi-posizione;

Adattatore per lavaggio pavimenti;

Supporto per la ricarica.

Design e caratteristiche

Prendete il design della Jimmy JV85 Pro, dimenticatelo, e tentate di ricordare com'era la Roidmi F8 Storm. E se non la conoscete, non preoccupatevi, perché ne ritroverete molti tratti anche nella Jimmy JV65 Plus. Il design dell'aspirapolvere ciclonico di Xiaomi è infatti molto distante dal volume molto ingombrante della scopa elettrica “che si piega” (la JV85 Plus), a favore di linee molto più compatte e minimaliste, ed una struttura realizzata sostanzialmente con una plastica di buona qualità e molto resistente.

1 di 20

Il processo costruttivo è di livello molto alto, soprattutto considerando la fascia di prezzo in cui è venduto, e grazie al tipico meccanismo ad incastri montare e smontare la scopa elettrica ed i suoi vari accessori è veramente molto semplice. Molto interessante il design a pettine della spazzola principale, che è studiato per evitare che peli di animali domestici o capelli si avvolgano attorno al rullo motorizzato, il che è un vero e proprio toccasana soprattutto per chi ha degli animali in casa.

Il peso è piuttosto limitato, ma in fase di utilizzo dipenderà dal tipo di accessorio che si sta utilizzando per aspirare, solo il corpo pesa 1.39 Kg ed emette una rumorosità piuttosto contenuta, di circa 75 dB. E, giusto per la cronaca, il Dyson V10 arriva a 2,6 kg, mentre il Dyson V11 a circa 3 kg con la spazzola High Torque.

Molto intelligente il sistema pensato per il manico, che permetterà di utilizzare la Jimmy JV65 Plus in due posizioni diverse, grazie ad un'impugnatura posizionata sopra al motore che risulterà comodissima quando si utilizzeranno accessori come il tubo flessibile.

Sono invece rimasto piuttosto perplesso dal sistema pensato dall'azienda per il vano che contiene lo sporco, che ha una capienza di 0,5 L e che richiederà – ogni volta che lo si vorrà svuotare – lo sgancio dal corpo principale e lo smontaggio di tutto il sistema di filtri.

E il punto è semplice: attorno ad ognuno dei filtri si depositerà dello sporco, e ogni volta che si andrà a svuotare e pulire il contenitore, probabilmente si dovranno pulire anche questi. E, sia chiaro, non è una cattiva cosa, ma rallenta di parecchio il processo di pulizia. Il filtro in gommapiuma che precede quello HEPA, poi, tende a raccogliere veramente molto sporco: per pulirlo sarà necessario utilizzare l'acqua ed aspettare che si sia asciugato, ma questo sistema tende a far sporcare molto meno il filtro HEPA 13.

Il motore è un brushless digitale da 500W in grado di garantire una potenza di aspirazione massima di 145 AW: una potenza ben distante dai 200 AW della JV85 Pro ma che, in soldoni, farà comunque capitare molto raramente di dover passare la scopa elettrica per due volte su un'area sporca, a meno che non ci sia dello sporco difficile.

Come al solito, le modalità di aspirazione sono tre, ed oltre all'influenzare la reale potenza e la rumorosità, influenzano tantissimo anche sull'autonomia della batteria, della quale parleremo a breve.

Ad ogni modo, la pulizia con la Jimmy JV65 Plus scorre che è un piacere, materiali e ergonomia sono da manuale e qualora fosse necessario è possibile anche togliere anche il tubo in alluminio ed agganciare gli altri componenti, per esempio la spazzola rotante più piccola per pulire i divani o la macchina o ancora la spazzolina in plastica rigida che ci consente di utilizzare la Xiaomi JIMMY JV65 Plus come un aspirabriciole.

Per la pulizia dei tappeti c'è un rullo appositamente progettato che, devo essere sincero, non mi ha particolarmente convinto e che garantisce una pulizia ben distante da quella che si può ottenere con un Dyson V10 su questo particolare materiale, mentre il sistema di lavaggio dei pavimenti è veramente molto semplice e funziona praticamente in maniera identica a quelli utilizzati nei robot lavapavimenti.

In soldoni, andrà collegato un accessorio alla spazzola motorizzata più grande, nel quale si dovrà inserire dell'acqua (la capienza è di 250ml ed è sufficiente a pulire un ambiente di circa 200 mq), che spruzzerà il liquido sul pavimento appena pulito dall'aspirapolvere e lo riassorbirà poco dopo: il sistema funziona, l'acqua erogata è di una quantità tale dal non risultare né poca né troppa, ed è possibile anche aggiungere del disinfettante in modo da eliminare a fondo tutti i batteri presenti sulla superficie.

Autonomia della batteria – JIMMY JV65 Plus

Lo Xiaomi Jimmy JV65 Plus è dotato di 8 batterie da 2500 mAh, in grado di garantire un'autonomia massima di 70 minuti: un tempo record, possibile però solo se si utilizza l'aspirapolvere nella modalità meno potente e senza utilizzare la spazzola motorizzata. Nella vita reale però, nei miei test sono riuscito ad arrivare a 8 minuti di autonomia con la modalità di aspirazione più potente, oppure a 20 minuti con quella media e a 40 minuti con quella bassa, utilizzando sempre la spazzola motorizzata.

I tempi di ricarica sono però molto lenti, così come in tutti i dispositivi di questa tipologia: per una ricarica completa, dallo 0 al 100% di batteria, potrebbero essere necessarie tra le 4 e le 5 ore.

Prezzo di vendita e conclusioni – Jimmy JV65 Plus

Il prezzo della Jimmy JV65 Plus è di 257,99 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) potrete portarvela a casa a 214,99 euro. Una cifra niente male, soprattutto considerando la qualità costruttiva, le funzionalità e il design del prodotto.

Insomma, valutando il design, la potenza d'aspirazione e la possibilità di poter lavare in contemporanea i pavimenti, sarebbe sciocco non ammettere che la Jimmy JV65 Plus sia uno dei modelli meglio riusciti all'azienda. Certo, non è un prodotto perfetto e la potenza di aspirazione è inferiore alla sua sorella maggiore (la JV85 Pro) che però dal canto suo è molto più grande, ingombrante e rumorosa.

Ci sono poi alcuni aspetti negativi, come il sistema di svuotamento del serbatoio dello sporco troppo complicato, ed una maneggevolezza forse un filino più ridotta rispetto ad altri modelli del settore. Ma considerando il prezzo al quale la si può portare a casa con il nostro coupon, probabilmente la Jimmy JV65 Plus è uno dei modelli con il miglior rapporto qualità prezzo attualmente in circolazione.

