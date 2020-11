Razer Book 13 ufficiale: Intel di 11° generazione e display UHD

Non molto tempo fa abbiamo visto il lancio sul mercato di Razer Blade Stealth 13, un notebook da gaming dotato di formidabili prestazioni. Sotto il profilo hardware, infatti, è difficile che questo brand sbagli un colpo, proponendo sempre soluzioni piuttosto all'avanguardia. Ora, dunque, ha deciso di lanciarsi anche nel mondo consumer, mostrando per la prima volta al pubblico il nuovo Razer Book 13, anch'esso piuttosto convincente.

Razer Book 13 viene venduto in due versioni

Massima libertà di scelta per chi decide di acquistare questo notebook. Razer Book 13, infatti, viene venduto anche in una variante con display touchscreen, sempre da 13,4″ ma, in questo caso, con risoluzione UHD. Solo la variante standard presenta un pannello IPS in FHD+. Al di là di questa differenza, però, i due laptop sono identici, mostrando ovviamente lo stesso design piuttosto minimale, sicuramente meno vistoso rispetto ai modelli dedicati al mondo del gaming.

Oltre ad un form factor del display in 16:10, sotto la scocca di questo nuovo laptop trova spazio un SoC Intel di 11° generazione, dunque un Intel Core i5 o i7, con scheda grafica Intel Iris Xe. A bordo, poi, risiedono 8/16GB di RAM e 512GB di memoria interna, che possono essere portati fino a 2TB. Tutta questa potenza, però, deve essere in qualche modo domata. Motivo per cui il brand ha optato per un sistema di raffreddamento con camera di vapore, per garantire temperature sempre contenute.

Il modello base, con processore Core i5 e 8 GB di RAM, costa attualmente circa 1.010 euro, dunque 1.199 dollari, mentre la variante di fascia alta con processore Core i7 e 16 GB di RAM ha un prezzo di 1.688 euro, quindi 1.999 dollari. Trovate ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

