Snapdragon 875 e 775G: trapelano gli altissimi punteggi Antutu

A breve si terrà il keynote che ci rivelerà tutto quello che c'è da sapere su Snapdragon 875 e 775G, ma in rete ci sono già i punteggi Antutu. Non a livello ufficiale, per quelli bisognerà attendere inizio 2021, ma i leaker di settore si stanno già pronunciando sull'argomento. In particolar modo il solito Digital Chat Station, che con un post su Weibo ha rivelato in anteprima quali punteggi aspettarci dai due chipset di punta.

Antutu ci svela la potenza bruta che avranno Snapdragon 875 e 775G

Dello Snapdragon 875 di casa Qualcomm, nome in codice “lahaina“, abbiamo già avuto un'indiscrezione relativa al punteggio Antutu. Si parlava di addirittura quasi 850.000 punti, ben sopra ai 630/650.000 punti di Snap 865 e 865+. Tuttavia, il leak pubblicato da Digital Chat Station abbassa le aspettative, indicando un punteggio attorno ai 740.000 punti. Si tratta comunque di un discreto salto evolutivo, attestandosi attorno ad un +20/25%. Questo grazie a specifiche di alto profilo, con una nuova architettura con un core Cortex-X1 da 2,84 GHz, tre core Cortex-A78 da 2,42 GHz e sei core Cortex-A55 da 1,8 GHz. Vi ricordiamo che sempre lo Snapdragon 875 è passato dai primi test GeekBench con quello che dovrebbe essere Xiaomi Mi 11. Nel mentre, produttori quali Huawei e soprattutto Samsung ambiscono a rubargli lo scettro in termini di potenza.

Per quanto riguarda Snapdragon 775G, il chip di fascia medio/alta sarebbe in grado di arrivare a 530.000 punti. Per quanto non sia considerabile un SoC flagship, è comunque un boost notevole del +65% in confronto ai 320.000 che tocca lo Snap 765G.

