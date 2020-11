Con il lancio imminente di un nuovo ed inedito smartphone mid range della gamma, POCO ha già in mente il piano di rilascio dei nuovi dispositivi per il 2021, come un nuovo top gamma della serie F, di cui ha parlato il General Manager del brand.

POCO: il nuovo smartphone della serie F sarà inedito, ma non avrà un modello Pro (in India)

Considerando che del brand POCO nelle varie parti del mondo sono arrivati diversi modelli di cui solo alcuni sono affini, non stupisce che il General Manager del marchio in India, abbia affermato che sì, ci sarà uno smartphone della serie F (che proprio nel paese del Gange è ferma all'F1), ma che non avrà un modello Pro. Quindi, per farla breve, se da noi dovesse mai arrivare un POCO F3 Pro, lì sarà semplicemente F3, molto probabilmente con specifiche diverse.

La motivazione, come spiega all'esperto Mukul Sharma di Stufflistings, è che è difficile oggi replicare un simil-top gamma quale è stato Pocophone F1, in quanto la catena di produzione attuale ha costi molto più elevati e questo comporterebbe un aumento del prezzo per gli utenti. E visto che in India POCO ha una politica al risparmio, non è compatibile con l'area di competenza.

Insomma, molto probabilmente avremo un inedito smartphone POCO F, non escludendo il fatto che sarà 5G, che segnerà un ritorno gradito in un paese molto legato al brand e che fa da serio contraltare non solo ai cugini Redmi e Xiaomi, ma anche all'altro colosso del mercato indiano, Realme.

