Mentre i principali brand cinese sono ormai quasi sommersi da smartphone votati al 5G, anche i marchi meno blasonati stanno cominciando a dire la loro, anche presentando modelli ultra resistenti, come nel caso di Ulefone Armor 8. Ora anche OUKITEL è pronta a cimentarsi nell'impresa con il nuovo rugged phone WP 10 5G, soluzione dedicata ai più esigenti e dotato anche di una batteria super capiente: ecco tutti i dettagli su design, scheda tecnica, prezzo e disponibilità della nuova creatura del brand asiatico.

OUKITEL WP10: tutto sul rugged/battery phone 5G

Design e caratteristiche

Al momento il portale ufficiale dell'azienda permette di dare solo una rapida occhiata al nuovo rugged phone, ma tanto basta. OUKITEL WP10 5G presenta una look abbastanza canonico, che punta alla massima resistenza grazie ad un corpo solido e con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Lo smartphone presenta le solite forme squadrate del genere, con un display da 6.67″ Full HD+ dotato di un foro per la selfie camera (da 16 MP) ed una back cover arricchita da una quad camera rettangolare, che fa il verso agli smartphone più recenti. Il modulo posteriore è dotato di un sensore principale da 48 MP, accompagnato anche da un grandangolo da 13 MP.

Scheda tecnica

Per quanto riguarda le specifiche, la compagnia cinese ha già confermato che il dispositivo è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 800, soluzione octa-core realizzata a 7 nm e dotata di un modem 5G. Lato memorie abbiamo 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. Insomma, anche se si tratta di un rugged phone, lo scopo è quello di offrire prestazioni fluide.

Ma oltre alla componente rugged, OUKITEL WP10 è anche un battery phone: il dispositivo offre una capiente batteria da ben 8.000 mAh, ricaricabile tramite Type-C. Al momento non è dato di conoscere la potenza della ricarica rapida. Ovviamente non mancheranno il supporto Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC ed il Wi-Fi Dual Band.

OUKITEL WP10 5G: prezzo e disponibilità

Al momento mancano ancora dettagli precisi circa il prezzo di vendita di OUKITEL WP10, anche se lo smartphone 5G è già presente su AliExpress (lo trovate qui). La cifra indicata va presa in senso indicativo ed anche se questo dovesse essere il prezzo, di certo al momento del debutto l'azienda cinese offrirà un'offerta dedicata. Non appena ne sapremo di più in merito al debutto, provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

