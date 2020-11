Il nuovo orologio meccanico di Xiaomi YouPin si ispira alla Città Proibita

Dopo l'ultimo lavoro di CIGA Design torniamo a parlare di Xiaomi YouPin con un nuovo orologio meccanico, una soluzione dal prezzo non proprio abbordabile ma sicuramente dallo stile unico ed inconfondibile, ispirato alla celebre Città Proibita. Il dispositivo celebra i 600 anni dal completamento della Citta e ha debuttato sulla piattaforma di crowdfunding del brand con una serie di caratteristiche di tutto rispetto.

Xiaomi YouPin lancia un orologio meccanico Tourbillon dedicato alla Città Proibita, ad un prezzo da capogiro

1 di 2

Il design del nuovo orologio meccanico di Xiaomi YouPin è di certo stravagante ed eclettico, non per tutti (forse anche un po' tamarro). Più che un indossabile, in dispositivo sembra fatto apposta per essere esposto in una teca, per fare un figurone in salotto. Lo stile richiama quello della Città Proibita, ossia il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing situato nel centro di Pechino, oggi un museo ed inserito dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni dell'umanità. In fonte trovate la pagina di Wikipedia dedicata a questa straordinaria opera, che ha già ispirato vari accessori e una versione speciale di Mi MIX 3.

Si tratta di un orologio Tourbillon, un particolare meccanismo che trovate esposto nella breve clip in alto, del peso di 95 grammi, con impermeabilità fino a 5 ATM e disponibile in due colorazioni differenti. Abbiamo il modello con cassa Gold e cinturino in pelle marrone oppure la variante Silver con cinturino nero. La parte frontale è realizzata in vetro zaffiro e all'interno sono presenti zirconi di vari colori.

Sono state prodotte solo 999 unità e ognuna arriva con il proprio numero di serie. Il prezzo di vendita del nuovo orologio meccanico di Xiaomi YouPin è di circa 770€, ossia 5.999 yuan: una cifra non proprio alla portata di tutti ed anche lo stile dello stesso è dedicato ad un pubblico molto ristretto. Che ve ne pare di questo gioiellino? Meglio al polso o da esporre?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu