Di recente vivo ha lasciato di stucco presentando la sua nuova interfaccia proprietaria, che andrà a sostituire l'attuale FunTouchOS. Si tratta di una novità di tutto rispetto, che arriva sì con un design ispirato (si respira aria di iOS 14) ma in grado di introdurre numerose funzioni utili, insieme ad una UI snella ed ottimizzata, con un look comunque fresco e in un certo senso inedito per il panorama Android. Dopo aver visto tutte le caratteristiche di Origin OS è arrivato il momento di scoprire quali sono gli smartphone vivo e iQOO supportati e compatibili, grazie alla roadmap ufficiale rilasciata dalla compagnia cinese.

Quali sono gli smartphone vivo e iQOO supportati e compatibili con OriginOS | Ecco la roadmap ufficiale

A distanza di poche ore dall'annuncio della Origin OS, la casa asiatica ha affidato al social cinese Weibo l'elenco degli smartphone supportati e compatibili a marchio vivo e anche iQOO (come anticipato nei giorni scorsi), insieme alla roadmap ufficiale che svela le tempistiche di rilascio. L'aggiornamento alla nuova UI arriverà a bordo di 33 dispositivi e non sarà una prerogativa del modelli top. La distribuzione avverrà in tre momenti differenti e ovviamente si tratta della versione Open Beta: non appena ci saranno novità per la stabile provvederemo ad aggiornare questo articolo oppure a realizzarne uno ex novo per integrare.

Prima del 31 gennaio 2021 X50 X50 Pro X50 Pro + S7 NEX 3S iQOO 5 iQOO 5 Pro iQOO 3 iQOO Neo3 iQOO iQOO Pro

Prima del capodanno cinese 2021 (12 febbraio) NEX 3 NEX 3 5G X30 X30 Pro iQOO Neo iQOO Neo 855 Edition

Secondo trimestre del 2021 (Q2) X27 X27 8/128 GB X27 Pro S6 S5 S1 S1 Pro Z6 Z5 Z5x Z5i NEX S NEX Dual Display Edition NEX Screen Fingerprint Edition iQOO Z1 iQOO Z1x



Ovviamente ricordiamo che la roadmap rilasciata da vivo in queste ore fa riferimento alla versione cinese del software. Per quanto riguarda i modelli Global, al momento non abbiamo notizie e l'azienda non ha ancora annunciato Origin OS a livello internazionale.

