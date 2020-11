BOE colpisce nel segno: è suo il display OLED montato su OPPO X 2021

Nella giornata di ieri, in occasione dell'INNO Day 2020, OPPO ha mostrato per la prima volta al pubblico alcuni interessanti prodotti. Non tutti probabilmente arriveranno sul mercato, non perlomeno nell'immediato. Tra questi, dunque, troviamo sicuramente anche il nuovo OPPO X 2021, un prototipo di smartphone con display estendibile che ha subito colpito nel segno. Chi ha prodotto, però, il pannello OLED di tale dispositivo?

OPPO e BOE hanno lavorato a stretto contatto

Realizzare uno prodotto come OPPO X 2021 non è mai semplice, per tanti motivi. Sebbene si tratti solo di un concept, tale dispositivo sembrava essere perfettamente funzionante, con tanto di interfaccia e funzioni smart. Potrebbe mancare, poco, quindi, alla sua effettiva commercializzazione sul mercato. Al di là di questo aspetto, però, quello che ha colpito di più ovviamente è il display, ovvero un'unità OLED in grado di estendersi, passando dai 6,7″ ai 7,4″.

LEGGI ANCHE:

OPPO anticipa la serie Find X3 e promette “un’esperienza visiva eccezionale”

Dietro questo pannello flessibile c'è BOE, che ha confermato di aver prodotto il display di tale smartphone. Non è la prima volta, però, che questo brand realizza schermi del genere, dato che le sue creazioni sono già state implementate su alcuni pieghevoli prodotti negli ultimi anni, come Huawei Mate XS. Insieme a Samsung, infatti, quest'azienda è leader nel settore e punta a superare anche il concorrente sudcoreano nei prossimi anni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu