Dopo alcuni mesi costellati di rumor e indizi ufficiali, giusto un mese fa OPPO presentava le sue prime smart TV. Una in particolare ha lasciato gli occhi brillanti agli utenti per la sua qualità e per le sue caratteristiche, OPPO TV S1, che si mostra nelle prime immagini dal vivo confermando le premesse.

OPPO TV S1: tutto il fascino del display fluttuante nelle prime immagini dal vivo

Quello che salta all'occhio fin da subito dalle prime immagini di OPPO TV S1 è la qualità del suo display fluttuante, che offre un'esperienza visiva multidimensionale. Questo perché esso si protrae in avanti di appena 1.86 mm, facendo tutta la differenza del mondo, quasi come a creare un 3D naturale. Tra l'altro, le ridottissime cornici aiutano a creare una forma nel soggiorno, risultando davvero molto discrete.

C'è da dire inoltre, che la smart TV di OPPO non ha nulla da invidiare, almeno nelle immagini, alla qualità che offrono ad esempio i QLED di Samsung, forse ponendosi anche avanti ai QLED di TCL, veri rivali di un eventuale approdo in Occidente. Proprio la questione Global è quella che preme i fan del brand, che sarebbero decisamente contenti di un arrivo alle latitudini occidentali di questa gamma di prodotti.

A dare infine un senso di qualità premium è il sistema audio, realizzato da Dynaudio, che presenta i due speaker del televisore sì sul retro, ma danno un senso non indifferente di potenza, molto diverso rispetto a quelle dei competitor, che non sempre eccellono in questo. Mettiamoci poi un comparto hardware di tutto rispetto (8.5 GB di RAM e 128 GB, Wi-Fi 6, insomma non manca nulla).

Insomma, l'approdo della smart TV S1 sul mercato Global non passerebbe affatto inosservato, anzi, porterebbe gli utenti ad appassionarsi di più ai prodotti OPPO, che potrebbe diventare un brand che mira all'alta qualità senza rinunce, ma attualmente i piani ufficiali del marchio circa un arrivo in India ed Europa non sono ancora noti.

