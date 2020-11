OPPO presenterà il suo concept phone con display estendibile all’INNO Day 2020

Manca solo una manciata di ore all'OPPO INNO Day 2020, evento che anche quest'anno metterà sotto i riflettori alcune delle innovazioni in arrivo per la casa cinese. L'azienda ha già confermato che saranno presenti ben 3 prototipi futuristici e tra questi avremo anche il primo smartphone di OPPO con display estendibile: un concept phone coi fiocchi, che anticipa quello che potrebbe essere il futuro del settore!

OPPO INNO Day 2020: in arrivo anche lo smartphone con display estendibile!

Se la principale caratteristica di questo dispositivo ha fatto accendere una lampadina sulla vostra testa, siete a buon punto: infatti di recente sono emersi alcuni brevetti della casa cinese dedicati proprio a questo misterioso terminale (qui trovate tutti i dettagli, con tanto di immagini). Lo smartphone con display estendibile di OPPO – almeno secondo il documento citato – dovrebbe avere un form factor quadrato, in grado di allungarsi in senso verticale.

Il teaser pubblicato dalla compagnia non mostra altro che un particolare, rimandando tutti i dettagli all'OPPO INNO Day 2020, fissato per il 17 novembre. Manca quindi pochissimo e finalmente potremo scoprire tutto su questo concept phone: in quanto tale è da escludere (ovviamente) una sua commercializzazione, tuttavia potrebbe fungere da base per uno dei modelli futuri. State pensando a Find X3? Si vedrà, ma è più probabile che il prossimo flagship sia il primo del brand con ricarica da 125W!

La nuova tecnologia di ricarica dovrebbe essere tra i protagonisti dell'INNO Day 2020. Ci si aspetta anche un nuovo prototipo di fotocamera sotto il display mentre per quanto riguarda le certezze, OPPO ha confermato la seconda generazione dei suoi AR Glasses.

