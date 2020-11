OPPO punta sul cloud gaming e lancia la piattaforma HeyFun

OPPO ha dimostrato una certa attenzione al gaming, come dimostrano il lancio di Find X2 Pro e Watch RX in salsa League of Legends. Non ha ancora creato un vero e proprio smartphone da gaming, ma sta comunque lavorando per andare incontro a quelli che saranno i risvolti tecnologici futuri. Grazie anche all'avvento del 5G, il cloud gaming si appresta a divenire una realtà concreta, permettendo all'esperienza più tipicamente da console di arrivare sui telefoni. Ci vorrà ancora tempo, ma un primo passo in questa direzione è rappresentato dal lancio della piattaforma HeyFun.

OPPO presente HeyFun, il servizio di cloud gaming per smartphone

Introdotta all'interno del servizio OPPO Developer, per lo sviluppo della ColorOS, HeyFun non è ovviamente un concorrente dell'Xbox Game Pass. L'intento dell'azienda è quello di creare un servizio di cloud gaming per smartphone, con una piattaforma che contiene circa 3.000 giochi. Il vantaggio è quello di poterci giocare senza scaricare nulla: basta scegliere il titolo in cui ci si vuole cimentare ed eseguirlo. Tutto avviene in remoto, sfruttando il trasferimento dati reso possibile dalla connettività telefonica, proprio come avviene con i servizi di streaming multimediale come YouTube, Netflix, Spotify e così via.

Come spesso avviene con novità così “prototipali” da parte dei produttori asiatici, OPPO HeyFun non è disponibile in occidente. È già possibile scaricare l'app ufficiale dal Google Play Store, ma non è possibile usufruirne in Italia. Non appena verrà resa disponibile (se mai accadrà) non tarderemo a provarla e a farvelo sapere.

