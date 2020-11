OPPO pensa a come rendere più utile la schermata AOD

Nell'attesa che la ColorOS 11 prenda piede in maniera più capillare, OPPO porta avanti la sua opera di miglioramento delle funzionalità integrate. Nel mentre la “cugina” vivo lancia il nuovo Origin OS, OPPO pensa a come migliorarsi ed un recente brevetto depositato presso il CNIPA ne è d'esempio. Nei documenti allegati ci si concentra su un elemento molto utile, la schermata di Always-On Display, e su una novità che potrebbe essere introdotta.

OPPO brevetta una nuova configurazione software dell'Always-On Display

Indipendentemente da OPPO, l'Always-On Display è un elemento molto utile se si ha fra le mani uno smartphone dotato di pannello OLED. Una tecnologia che permette di attivare pochissimi pixel a schermo spento, solo quelli necessari per mostrare informazioni utili come orologio e notifiche, senza dover necessariamente accendere lo schermo.

Per ciò che concerne il brevetto di OPPO, gli sviluppatori stanno figurando una modifica della ColorOS che riguardi proprio questa schermata. Non ce ne viene spiegato il funzionamento nel dettaglio, ma il sunto è il seguente: la presenza dei toggles rapidi nell'AOD. Una modifica che permetterebbe di avere varie scorciatoie anche a schermo spento e non soltanto nella tendina apposita. Nelle immagini allegate vediamo diversi esempi: calcolatrice, orologio, note, rubrica, torcia e calendario, accessibili presumibilmente con uno swipe sul pannello. Non è ancora detto che OPPO la implementi effettivamente nella ColorOS, anche perché bisognerà valutare possibili effetti di burn-in dello schermo.

