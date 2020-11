OPPO A52: parte l’aggiornamento alla ColorOS 11 Beta

La ColorOS 11 Beta sta iniziando il suo percorso a bordo di OPPO A52. Nelle scorse ore è partito il roll-out in veste stabile per i possessori dei due flagship Find X2 e X2 Pro, mentre per gli altri modelli ci sarà ancora da attendere. Sia nella roadmap asiatica che in quella occidentale figura OPPO A52, uno dei vari modelli destinati alla fascia più tipicamente mid-range.

L'aggiornamento alla ColorOS 11 Beta arriva su OPPO A52: ecco tutte le novità

In data odierna è stato annunciato il debutto della ColorOS 11 Beta su OPPO A52, anche se in realtà dovremmo parlare più di aggiornamento alpha anziché beta. Inutile dire che si tratterà di una build provvisoria, in cui non mancheranno bug ed instabilità varie. Di conseguenza, l'azienda permetterà di testare il firmware della nuova UI a soltanto 100 membri della community indiana. Nelle prossime settimane, poi, verrà rilasciata una Beta più ampia, per poi arrivare al firmware stabile per il pubblico.

In ogni caso, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato, dove trovate tutti i link al download della ColorOS Stabile per i modelli per cui è disponibile. Per quanto riguarda le novità implementate nella ColorOS 11, qua ve ne abbiamo parlato nel dettaglio.

