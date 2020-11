OnePlus Watch x Cyberpunk 2077: prime foto dal vivo in rete

Ritardi a parte, CyberPunk 2077 è uno dei giochi più attesi di questo 2020 (speriamo non 2021) ed il suo arrivo sarà celebrato da OnePlus Watch. La collaborazione con CD PROJEKT RED è già stata sancita con il lancio di OnePlus 8T, al quale seguirà quello che sarà il primo smartwatch dell'azienda. Finora non ne sapevamo nulla, ma sono comparse delle foto dal vivo che sembrerebbero non lasciare dubbi a riguardo.

OnePlus Watch ci sarà anche nell'edizione limitata CyberPunk 2077

Per il momento, le foto postate dal leaker Digital Chat Station si limitano ad inquadrare il cinturino di OnePlus Watch. Ma tanto basta per confermare che lo smartwatch sarà realizzato in collaborazione con CyberPunk 2077. Su di esso, infatti, troviamo inciso il logo sia di OnePlus che dell'attesissimo RPG della casa videoludica polacca. Inoltre, le linee cibernetiche che lo attraversano riprendono l'estetica adottata per la variante tematizzata dell'ultimo top di gamma.

Cosa aspettarsi da OnePlus Watch non è ancora ben chiaro. Sono molti anni che si vocifera che l'azienda stia lavorando al suo primo smartwatch. Sommando rumors e voci ufficiali, è quasi certo che avrà un quadrante rotondo, ma ad oggi è tutto ciò che sappiamo. Sarebbe dovuto arrivare assieme al lancio dei nuovi esponenti della serie Nord, ma a quanto pare il suo lancio è stato rimandato. Forse proprio per essere sincrono con il debutto di CyberPunk 2077, anch'esso rimandato al 10 dicembre 2020. Nel mentre aspettiamo di saperne di più, avete visto com'è stata modificata la OxygenOS 11 a tema CyberPunk 2077?

