OxygenOS Open Beta: link per i modelli OnePlus | Download

Il lavoro di OnePlus per migliorare la propria OxygenOS passa anche per l'esistenza delle ROM Open Beta, disponibili al download per tutti. Così come accade(va) con la MIUI di Xiaomi, il team software propone delle ROM di beta testing pubblico per la community più appassionata. Lo scopo delle Open Beta è quello di far provare in anticipo le nuove funzionalità, con lo scopo di avere un feedback prima del loro rilascio sulle OxygenOS Stabili.

In modo da raccoglierle tutte in un unico posto, abbiamo deciso di creare questo articolo. Qua di seguito trovate la lista dei vari modelli di smartphone OnePlus e, con essi, le relative ROM Beta.

Ultimo aggiornamento: 20 novembre

OxygenOS Open Beta: tutte le versioni disponibili al download per OnePlus

Modello Versione Recovery OnePlus 8 Open Beta 4 Scarica OnePlus 8 Pro Open Beta 4 Scarica OnePlus 7T Open Beta 9 Scarica OnePlus 7T Pro Open Beta 9 Scarica OnePlus 7 Open Beta 19 Scarica OnePlus 7 Pro Open Beta 19 Scarica OnePlus 6T Open Beta 5 Scarica OnePlus 6 Open Beta 5 Scarica OnePlus 5T Open Beta 33 Scarica OnePlus 5 Open Beta 35 Scarica OnePlus 3T Open Beta 30 Scarica OnePlus 3 Open Beta 39 Scarica

Come installare la OxygenOS Open Beta dopo il download

La procedura di installazione della OxygenOS Open Beta è la stessa per tutti i modelli di smartphone OnePlus qua elencati. Una volta scaricato il file ZIP corrispondente, dovete spostarlo nella cartella principale della memoria interna del dispositivo. A questo punto andate nella sezione “Aggiornamenti di sistema” dalle Impostazioni e cliccate sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Nelle opzioni che compariranno selezionate “Aggiornamento locale” e selezionate la Open Beta che avete copiato nello smartphone.

Una volta completata l'installazione, avrete la vostra OxygenOS Open Beta che gira sullo smartphone OnePlus. Da questo momento in poi riceverete una notifica OTA quando sarà eventualmente disponibile una nuova versione della Beta. In modo da evitare possibili problemi, passando da OxygenOS Stabile ad Open Beta vi consigliamo di effettuare un backup e dopodiché formattare la memoria per avere un'installazione più “pulita”.

