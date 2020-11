A partire dal 23 novembre gli appassionati del brand cinese potranno godere di tutta una serie di sconti e offerte dedicate all'acquisto di smartphone e accessori OnePlus: il Black Friday arriva anche sullo store ufficiale del brand, con iniziative anche per i nuovi modelli della serie N. Andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa ci ha riservato OnePlus per l'evento più atteso dell'anno.

Black Friday 2020: tutte le offerte su smartphone e accessori OnePlus

Per prima cosa vi segnaliamo che le offerte OnePlus in occasione del Black Friday non riguardano solo lo store online del brand (disponibile qui), ma anche la pagina ufficiale di Amazon. Per quanto riguarda il sito, a partire dal 23 novembre e fino al 3 dicembre sarà possibile darci dentro a colpi di flagship, risparmiando sull'acquisto di uno degli ultimi modelli top, utilizzando i seguenti coupon:

OnePlus 8 da 8/128 GB a -150€ con il codice sconto BF2020 ;

con il codice sconto ; OnePlus 8 da 12/256 GB a -100€ con il codice sconto FRIDAY2020 ;

con il codice sconto ; OnePlus 8 Pro a -100€ con le cuffie Bullets Wireless Z in regalo.

Inoltre qui trovate anche un Coupon del valore di 10€ per l'acquisto degli accessori. Nella giornata del 27 novembre, invece si potrà beneficiare del 50% di sconto sugli accessori (fatta eccezione per i prodotti della categoria Gear e Audio). Inoltre, sempre il 27 novembre, lo store metterà a disponibile due drop esclusivi – alle ore 11 e alle 14 – per consentire agli utenti di mettere le mani su una Blind Box contenente speciale merchandise al prezzo di 9.99€.

Le offerte di OnePlus per il Black Friday sono anche su Amazon

Pensavate fosse finita? E invece no, perché come anticipato poco sopra le offerte di OnePlus dedicate al Black Friday 2020 continuano anche su Amazon. Qui trovate la pagina dello shop ufficiale del brand mentre di seguito le promo disponibili dal 27 al 30 novembre.

-200€ su OnePlus 8 Pro;

-50€ su OP Nord da 12/256 GB;

-35€ su OP Nord N10 5G;

-35€ su OP Nord N100.

Insomma, il periodo del venerdì nero si pregusta particolarmente interessante per gli appassionati della casa cinese. Se siete affamati di offerte e volete saperne di più sull'evento dell'anno, vi rimandiamo alla pagina dedicata ai nostri consigli su come seguire al meglio il Black Friday.

