Dopo la questione in merito alla presenza o meno del display a 90 Hz a bordo del piccolo della serie (spoiler: sì, è a 90 Hz), torniamo a parlare della fascia media del brand cinese, stavolta con buone nuove per gli appassionati di modding che sono intenzionati a virare su OnePlus Nord N10 e N100: l'azienda, infatti, ha pubblicato il codice sorgente del kernel di entrambi i modelli.

OnePlus Nord N10 e N100: disponibile il codice sorgente del kernel dei nuovi mid-range

Uno degli aspetti più apprezzati di OnePlus è di certo l'apertura verso il modding e gli appassionati di personalizzazioni “estreme”: OnePlus Nord N10 e N100 non fanno eccezione e dopo il fratellone 8T anche il codice sorgente del kernel dei mid-range ha fatto capolino su GitHub ed è disponibile al download per tutti gli sviluppatori di terze parti interessati.

Come al solito ricordiamo che il rilascio del codice sorgente del kernel di uno smartphone rappresenta un bel passo avanti per tutta la community votata al modding. Infatti, si tratta di un aiuto che consentirà ai developer di sviluppare recovery come la TWRP, Custom ROM, kernel, mod e tanto altro per la serie mid-range di OnePlus. Se siete interessati ai nuovi modelli, qui trovate tutti i dettagli su dove acquistarli.

