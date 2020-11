La fotocamera di OnePlus Nord non delude nei test di DxOMark

Mancava soltanto OnePlus Nord fra le ultime uscite di spicco ad entrare nella classifica della qualità fotografica stilata da DxOMark. A differenza della quasi totalità dei dispositivi testati, è un modello che punta alla fascia medio/alta, ereditando qualche specifica dai modelli più avanzati. Il comparto fotografico è composto dallo stesso primario di OnePlus 8 base, un Sony IMX586 da 48 MP, assieme ad un grandangolare da 8 MP e due sensori da 5 e 2 MP per macro e profondità.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Nord si prepara a tingersi di rosso: prime immagini

DxOMark valuta la fotocamera di OnePlus Nord, con risultati soddisfacenti

Più nello specifico, ecco il profilo hardware della fotocamera di OnePlus Nord:

Primario 26 mm da 48 MP f/1.75, 1/2,0″ e OIS

Grandangolare 16 mm da 8 MP f/2.3

Sensore per la profondità da 5 MP f/2.4

Macro da 2 MP f/2.4

Video 4K a 30 fps, 1080 p a 30/60/240 fps

La combo fra hardware e software ha permesso a OnePlus Nord di raggiungere su DxOMark 108 punti. Non si tratta di un punteggio che lo allontana non poco dalla top 10, ma è normale, trattandosi di uno smartphone “premium mid-range” e non di un camera phone con tutti i crismi. Tenendo le aspettative nella norma, è uno smartphone che non delude affatto, con buoni livelli in quanto ad esposizione, colore, autofocus e dettagli. A tenere basso il punteggio sono i parametri relativi a bokeh e modalità notturna, due parametri in cui Nord potrebbe migliorare. Vale lo stesso per lo zoom, a causa della mancanza di un teleobiettivo, ed anche il grandangolo è perfettibile. Al contrario, la stabilizzazione si rivela efficiente, mentre l'autofocus può rivelarsi carente nel suo funzionamento.

Per quanto riguarda le clip registrate, DxOMark ha dato 92 punti al comparto video di OnePlus Nord. I risultati sono rispettabili per la fascia di prezzo a cui ambisce, con una qualità più che sufficiente ma che accusa le basse luci. Per quanto ci sia un sistema di stabilizzazione ottica, muovendo lo smartphone l'immagine può risultare traballante. Anche con i video è l'autofocus una delle pecche principali dello smartphone.

Ecco, quindi, la top 10 invariata di DxOMark delle migliori fotocamere su smartphone:

136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 130 – Apple iPhone 12 Pro Max 128 – Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro 127 – vivo X50 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 125 – Honor 30 Pro+ 124 – Apple iPhone 11 Pro Max 123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu