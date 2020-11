OnePlus vi chiede idee in cambio di un paio di Buds Z

Mancano pochi giorni alla conclusione di OnePlus IDEAS 2.0, l'iniziativa che permette alla community di dare il proprio feedback. Il 6 novembre sarà chiusa la seconda stagione del programma e l'azienda vuole incentivare gli utenti che hanno partecipato a condividere la propria opinione. Per chi non sapesse di cosa si tratta, consiste in una piattaforma apposita dove esporre le proprie idee e valutare quelle altrui. Queste idee vengono poi convertite in delle vere e proprie proposte, come nel caso delle ultime osservazioni su ricarica, display ma anche la tanto richiesta modalità Desktop.

Il funzionamento di OnePlus IDEAS 2.0 include anche la possibilità di condividere sui social le proprie proposte. Sulla piattaforma ci sono anche i tasti social ad hoc, con cui condividere ciò che si ha in mente su Facebook, Twitter e Reddit. Azioni che la stessa OnePlus vuole incentivare, facendo sì che gli utenti vedano aumentare i likes alle proprie IDEAS. Una volta fatta la condivisione sui social, basterà fare uno screenshot e postarlo nel thread dedicato, per un massimo di 10 post. Entro il 6 novembre verrà estratto un vincitore fortunato che si aggiudicherà un paio di cuffie true wireless OnePlus Buds Z in omaggio.

