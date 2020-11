Da un po' di mesi a questa parte l'applicazione dedicata al gaming della casa cinese è disponibile sul Play Store, in modo da rendere gli aggiornamenti più veloci ed immediati. Inoltre, in questo periodo l'azienda sta pubblicando una serie di update per le sue app, allineando il design a quello della OxygenOS 11, novità disponibile anche per OnePlus Game Space 2.5.0, fresca di rilascio.

OnePlus rilascia Game Space 2.5.0: ecco che cosa cambia | Download

La nuova versione dell'app OnePlus Game Space, ossia la 2.5.0, è disponibile al download tramite il Play Store di Google e introduce alcune novità in termini di design. Il look dell'app, infatti, si rinnova leggermente per adattarsi a quello che è lo stile della OxygenOS 11. In altro trovate una serie di screenshot che mostrano questo cambiamento ed un look votato all'utilizzo ad una sola mano. Gran parte degli elementi dell'interfaccia sono spostati verso il basso, in modo da poter essere raggiunti senza problemi.

D'altro canto le impostazioni e le statistiche di gioco non hanno subito cambiamenti degni di nota. Al momento non è chiaro se la nuova interfaccia è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma beta dell'app oppure se è in roll out per tutti, ma comunque in basso trovate il link al download dell'app direttamente dal Play Store.

