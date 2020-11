Le nuove cuffie TWS del brand cinese rappresentano una piacevole novità per gli appassionati di OP e potrebbero essere un'ottima alternativa alle soluzioni di Cupertino, grazie al prezzo minore e alle offerte che possono spuntare in giro. Nonostante ciò stanno arrivando varie segnalazioni di problemi con le OnePlus Buds: alcuni utenti hanno riportato che dopo un certo numero di utilizzi non funziona una cuffia oppure il difetto potrebbe verificarsi con entrambi gli auricolari. Niente panico e andiamo a scoprire che cosa sta succedendo in queste ore.

Problemi con OnePlus Buds: gli auricolari non funzionano, secondo varie segnalazioni

In base alle segnalazioni raccolte dai colleghi di Android Police, sembra che vari utenti in possesso delle cuffie OnePlus Buds stiano riscontrando dei problemi con le stesse. Precisamente, si tratta di un difetto particolarmente strano: dopo alcuni utilizzi, una cuffia non funziona più e non sembra esserci alcun motivo evidente per cui si verifichi questo fenomeno, al momento limitato alle sole OnePlus Buds. Non ci sono approfondimenti in merito al modello Buds Z, ma sembra che per ora non ci siano stati problemi.

Tornando alle prime cuffie TWS del brand cinese, sembra che sia l'auricolare sinistro quello più propenso a smettere di funzionare; tuttavia ci sono alcuni casi (minori) dove il fenomeno si verifica con la destra. Il problema insorge dopo giorni o anche alcune settimane; le funzioni touch restano attive ma nonostante ciò l'auricolare non riproduce musica o chiamate.

OnePlus Buds: cosa fare se non funziona una cuffia

Tra le segnalazioni in merito ai problemi delle OnePlus Buds è spuntato anche un membro del forum con una testimonianza utile. L'utente riferisce che disattivare e riattivare il Bluetooth dello smartphone (ricollegando poi le cuffie) aiuta a risolvere il problema. Tuttavia, sembra che il difetto torni a verificarsi anche dopo questa procedura.

Ovviamente le cuffie TWS di OnePlus beneficiano della garanzia del brand, quindi – in caso di problemi – è possibile chiedere la sostituzione. Comunque tra le segnalazioni vi è anche quella di un utente che ha avuto lo stesso problema anche dopo il cambio degli auricolari.

Si tratta di un problema hardware o software?

Un membro dell'assistenza di OnePlus avrebbe riferito che dovrebbe trattarsi di un difetto hardware e quindi non di una problematica legata al software. Se ciò venisse confermato sarebbe di certo una cattiva notizia: infatti con un difetto software è possibile correggere il problema tramite un aggiornamento. Nel caso hardware l'unica soluzione è invece la sostituzione.

Al momento restiamo in attesa di maggiori dettagli da parte dell'azienda. Comunque nel nostro caso non si sono verificati problemi con le OnePlus Buds, né con l'unità in recensione né con quelle “personali”. Voi avete riscontrato qualche difetto oppure la problematica segnalata? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

