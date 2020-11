In questi giorni si sta parlando tanto dei prossimi modelli in arrivo per la compagnia cinese e scavando a fondo sono spuntate delle indiscrezioni particolarmente interessanti. Dopo il modello Nord, l'azienda potrebbe partire alla conquista della fascia media e dovrebbero essere previsti vari dispositivi con il nome in codice Billie 2 e 2T, senza contare i presunti entry level della serie Clover. A questi si aggiunge il modello kebab, ossia quello che dovrebbe essere il prossimo flagship 8T. Non ne avete ancora abbastanza? Tranquilli allora perché sarebbero in dirittura d'arrivo ben 5 modelli con il nome in codice OnePlus Lemonade!

Aggiornamento 07/11: secondo le ultime indiscrezioni OnePlus 9 potrebbe arrivare in tre versioni. Inoltre emergono anche dettagli sulla presunta scheda tecnica. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OnePlus Lemonade: tutto quello che sappiamo finora

So there's "Billie" (OnePlus phone w/ Snapdragon 690), "Clover" (w/ Snapdragon 460), "Kebab" (OnePlus 8T w/ Snapdragon 865), and now a new device code-named "lemonade"? 🤔 https://t.co/x52w8yZ6lM — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 1, 2020

Insomma, in base a quanto si evince OnePlus ha in serbo un bel po' di cartucce per i suoi appassionati. Ovviamente bisognerà vedere quando e se questi dispositivi vedranno la luce, ma in base alle tante indiscrezioni raccolte questa seconda metà del 2020 (forse già il mese di settembre) potrebbe rivelarci delle sorprese. Tornando a OnePlus Lemonade, il nuovo leak è stato pubblicato su Twitter e ripreso anche da Mishaal Rahman di XDA: la stessa fonte sarebbe uno dei membri del celebre forum.

Per il momento non sono emersi dettagli circa le specifiche di questa serie di dispositivi e anche il nome commerciale resta nell'ombra. Di certo OnePlus Lemonade fa riferimento al nome interno e finora non sono arrivati al dettagli. Inoltre la stessa fascia di prezzo del device è sconosciuta: non è chiaro se farà parte della famiglia “economica” del brand oppure se ci troviamo di fronte ad un ennesimo flagship (magari un modello che accompagnerà il lancio di OP8T). Restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

OnePlus 9 sarebbe parte della serie Lemonade: in arrivo almeno tre modelli | Aggiornamento 07/11

Dopo l'avvistamento dei presunti modelli della serie Lemonade, solo sotto forma di nome in codice, arriva la novità da parte del leaker Max J. con alcuni dettagli: la famiglia Lemonade dovrebbe comprendere OnePlus 9 e di conseguenza anche un ipotetico modello 9 Pro. Purtroppo non viene aggiunto altro, ma siamo certi che il noto insider non mancherà di riportare altri dettagli.

There's LE2127 Also🤔No Information if it is a part of OnePlus 9 or OnePlus 9 Pro. https://t.co/HSCVX07ppp — TechDroider (@techdroider) November 7, 2020

Nel frattempo, si inserisce anche un altro leaker, il quale riporta altri dettagli “esclusivi” ossia i numeri di modello dei dispositivi in arrivo.

OP9 – LE2110

OP9 Pro – LE2117, LE2119, LE2120

Dispositivo sconosciuto – LE2127

Per quanto possa sembrare di poco conto, in realtà avere le sigle permette di “interpretare” al meglio l'identità di futuri benchmark, oppure di possibili comparsate sul portale dell'ente certificativo TENAA (una fonte inesauribile di anticipazioni). Per quanto riguarda il modello LE2127, non è dato di sapere se farà effettivamente parte della gamma: comunque potremmo avanzare un'ipotesi… che si tratti di una versione Mini?

Ma che cosa aspettarsi dal futuro flagship? Spunta anche una scheda tecnica | Aggiornamento 07/11

Oltre ai numeri di modello, arrivano anche indiscrezioni circa la scheda tecnica di OnePlus 9, stavolta dai media cinesi. In base a quanto si legge, il top di gamma avrà dalla sua lo Snapdragon 875 di Qualcomm (che sarà presentato a dicembre) mentre il display AMOLED presenterà un punch hole centrale ed avrà dalla sua un refresh rate maggiorato, a 144 Hz.

Il pacchetto si arricchisce con la tanto agognata certificazione IP68, mentre lato ricarica avremo quella cablata da 65W e wireless da 40W. Non mancheranno NFC e speaker stereo. Per concludere, il report cita anche un futuro upgrade ma non è chiaro se si tratti di OnePlus 9T oppure di una nuova serie (mai dire mai e l'abbiamo imparato proprio di recente).

Oneplus 9: la data di uscita potrebbe essere anticipata

Cambio di rotta per OnePlus 9: secondo alcune indiscrezioni riportate dalla testata cinese cnBeta, fonti interne avrebbero svelato un retroscena in merito al periodo di uscita del prossimo top di gamma. In base a quanto riportato, sembra che il debutto dei flagship sia previsto già dalla metà del mese di marzo 2021, con netto anticipo rispetto a quanto visto con i precedenti modelli della serie OnePlus 8 (presentati lo scorso 14 aprile).

Il motivo di questa decisione? OnePlus punterebbe alla competizione feroce con colossi del calibro di Samsung e Xiaomi (ricordiamo che il Mi 10 ha debuttato a febbraio e ci si aspetta una finestra simile anche per il futuro Mi 11). Addirittura si vocifera che la stessa Samsung abbia in mente di anticipare il rilascio del Galaxy S21 a gennaio, ma come al solito si tratta esclusivamente di voci.

Altro dettaglio importante: differenziando in modo cosi netto il periodo di uscita di OP9 e la versione 9T (nella seconda metà dell'anno) ci sarebbe anche più spazio per arricchire la serie di dispositivi del brand cinese con nuove aggiunte. Che OnePlus sia intenzionata a seguire la scia delle principali rivali come Xiaomi e OPPO? Pare proprio di sì, anche se restiamo in attesa di una conferma e di una panoramica più precisa di quello che ci aspetta.

Questo articolo verrà costantemente aggiornato con indiscrezioni e conferme su specifiche, design, prezzo e uscita di OnePlus 9 e 9 Pro. Non appena ne sapremo di più, troverete qui tutte le novità!

