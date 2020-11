A quanto pare i top di gamma del 2021 arriveranno prima del previsto e fra questi figura anche la serie OnePlus 9. Con nome in codice “lemonade“, il produttore si appresta a rinnovare la propria offerta per la fascia top di gamma. Non a caso se ne sta già parlando da diverso tempo, segno di come la presentazione non sia poi così tanto distante. Per questo abbiamo deciso di raccogliere tutti i rumors e leak finora pubblicati, in vista del suo debutto sul mercato.

Aggiornamento 17/11: anche il modello base del nuovo top di gamma di OnePlus è stato avvistato su Geekbench. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Benchmark”.

OnePlus Lemonade: tutto quello che sappiamo finora

So there's "Billie" (OnePlus phone w/ Snapdragon 690), "Clover" (w/ Snapdragon 460), "Kebab" (OnePlus 8T w/ Snapdragon 865), and now a new device code-named "lemonade"? 🤔 https://t.co/x52w8yZ6lM — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 1, 2020

Come anticipato, il nome in codice interno per la serie OnePlus 9 è siglato come “lemonade“. Parlo di serie perché, da un po' di tempo a questa parte, OnePlus ci ha abituati ad almeno due versioni del proprio flagship annuale.

Si vociferava che a questo giro sarebbero potuto essere addirittura tre, ma è un'ipotesi che è stata successivamente smentita. Ciò significa che, salvo cambiamenti imprevisti, avremo OnePlus 9 e 9 Pro, così come accaduto nelle due precedenti generazioni. Niente da fare, quindi, per un possibile OnePlus 9 Ultra, per quanto competitors come Xiaomi, Samsung e Huawei abbiano intrapreso questa strategia.

Below are the Final Model no (Ofcourse there will be more) in Testing Phase right now. Mass Production is yet to begin. OnePlus 9

LE2110

LE2117

LE2119 OnePlus 9 Pro

LE2120

LE2127 — TechDroider (@techdroider) November 8, 2020

Design e display

Le prime immagini render apparse in rete ci hanno svelato le presunte fattezze del modello base della serie OnePlus 9. Dimensionalmente parlando, ci troviamo di fronte ad uno smartphone da 6,55″ Full HD+. Il pannello sarà sicuramente di tipo Fluid AMOLED HDR10+, con protezione Gorilla Glass 6 ed un refresh rate da 120 Hz, con una gestione dinamica per spingerlo solo quando necessario per preservare l'autonomia.

Rispetto a OnePlus 8T, poi, dovremmo ritrovare la certificazione IP68 per la protezione contro liquidi e polvere, anche se solo su OnePlus 9 Pro. Scendendo nel campo delle ipotesi, cosa ne direste di un possibile OnePlus 9 Mini?

Hardware

Sembra scontato affermare che OnePlus 9 farà parte della schiera di top di gamma basati sullo Snapdragon 875 targato Qualcomm. Il SoC a 5 nm porterebbe con sé una rinnovata CPU dotata del nuovo core Cortex-X1 da 2,84 GHz, assieme aa 3 core Cortex-A78 da 2,42 GHz e 4 core Cortex-A55 ad 1,8 GHz. La componente grafica sarebbe gestita dalla GPU Adreno 660, mentre lato memorie ci aspettiamo un taglio minimo da 8/128 GB con supporto LPDDR5 e UFS 3.1.

Parlando di batteria, all'interno di OP9 ci dovrebbe essere un'unità attorno ai 4.500 mAh. Sarà interessante scoprire la gestione della ricarica rapida, anche se dovrebbe essere mantenuta l'ultima Warp Charge 65 con potenza da 65W. Ritroveremo anche la ricarica wireless (pure inversa) con una potenza che potrebbe salire da 30 a 40W.

Benchmark

Sia OnePlus 9 che 9 Pro, siglati come LE2113 e LE2117, sono apparsi nel database di Geekbench. Per entrambi vediamo indicate le stesse specifiche tecniche: Snapdragon 875, 8 GB di RAM e sistema operativo Android 11. Non ci soffermiamo sui punteggi, paradossalmente superiore e non di poco sul modello base, dato che spesso i punteggi GeekBench preliminari non coincidono con quelli finali.

Fotocamera

Sarà interessante valutare quali saranno le novità del comparto fotografico di OnePlus 9. Forse avremo un nuovo sensore primario, sostituendo il 48 MP che l'azienda sta utilizzando dal 2019. Vedremo se l'azienda opterà per un sensore ancora più risoluto, salendo a 64 se non addirittura 108 MP, o se preferirà scendere nella conta dei pixel. Quello che è praticamente certo è che non rivedremo il controverso sensore Color Filter, perciò vedremo quale sensore prenderà il suo posto.

Per quanto riguarda OnePlus 9 base, ci viene svelata la presenza di una tripla fotocamera disposta in un riquadro in alto a sinistra similarmente a OnePlus 8T. Secondo i render, il riquadro avrebbe lo stesso colore della back cover, lasciando scoperti i sensori alla vista. I due più grandi sarebbero il primario ed il grandangolare, mentre quello più piccolo in basso sarebbe un teleobiettivo come visto su OnePlus 8 Pro.

Non sappiamo ancora niente sul comparto fotografico di OnePlus 9 Pro, ma molto probabilmente sarà implementata una quad camera o comunque novità hardware rilevanti. Una su tutte il teleobiettivo, forse con tecnologia periscopiale per garantire una lunghezza focale maggiore in fase di zoom.

Prezzo e data

Complice una filiera produttiva più celere del solito, la finestra di lancio della serie OnePlus 9 sarebbe anticipata nel tempo. Si parla di metà marzo 2021, con un mese di anticipo rispetto alla serie 8 presentata a metà aprile 2020. Per parlare del prezzo, invece, aspettiamo qualche rumors più concreto.

