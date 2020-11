OnePlus 9 svelato per intero dalle prime immagini render

Si torna a parlare di OnePlus 9 e con indizi piuttosto succosi, dato che di fronte a noi abbiamo quella che dovrebbe essere la prima immagine. Si tratta di render e non di immagini stampa ufficiose, ma la fonte riportata da 91Mobiles viene data per attendibile, perciò vale la pena parlarne. Anche perché le differenze rispetto a OnePlus 8, 8 Pro ed 8T si rivelano essere abbastanza marcate, per quanto non drastiche.

Le prime immagini ci mostrano come sarà fatto davanti e dietro OnePlus 9

Dalle immagini in esame vediamo una parte frontale sostanzialmente invariata, composta da uno schermo forato per ospitare la selfie camera in alto a sinistra. Così come per il modello base della serie 8, sarebbe nuovamente adottato un display da 6,55″ Full HD+. A cambiare sarebbe la curvatura ai lati, qua assente con un pannello flat, così come il refresh rate, passando da 90 a 120 Hz. Non viene fatta menzione dei vociferati 144 Hz: vedremo se li troveremo sul modello Pro o se se ne riparlerà con OnePlus 9T.

Il vero cambiamento estetico di OnePlus 9 lo troveremmo sul posteriore, laddove la back cover in vetro presenta una curvatura ai lati per l'ergonomia. La differenza è rappresentata dal modulo fotografico, ripreso in parte da OnePlus 8T, con un riquadro in alto a sinistra che ospita quella che vediamo essere una tripla fotocamera disposta in verticale. I due in alto dovrebbero essere sensore primario e grandangolare, mentre quello più piccolo in basso dovrebbe essere il teleobiettivo con zoom 3x.

Se foste curiosi di scoprire le restanti caratteristiche tecniche di OnePlus 9, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Ce n'è uno anche relativo al futuro Nord 2.

