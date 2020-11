OnePlus 8T Cyberpunk 2077: il teardown svela i segreti della cover Sandstone | Video

Oltre al modello standard, a questo giro la compagnia cinese ha deciso di raddoppiare lanciando OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition, versione alternativa del dispositivo caratterizzata da un design unico ed ora tutti i suoi segreti sono stati svelati da un interessante video teardown, che mostra come è stata realizzata la particolare back cover Sandstone.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077: ecco il video teardown della versione speciale

Per amor di precisione, il dispositivo presenta la sezione inferiore in vetro e quella centrale con una trama Sandstone, uno dei marchi di fabbrica del brand cinese. Tuttavia non è come sembra e in questo l'azienda si è comportata in modo magistrale: in realtà il retro di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 è completamente liscio e non vi è una sezione “ruvida”. Questo perché l'effetto arenaria (o Sandstone, appunto) viene dato da un inserto posizionato all'interno della cover: il retro rimane liscio, ma visivamente sembra ruvido al tatto.

Il video ci mostra anche il pannello di vetro che accompagna il modulo fotografico, una soluzione che ovviamente non ha altri scopi se non quello di abbellire il design. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche interne, ovviamente il dispositivo non si discosta da quanto visto con il modello classico.

Se siete interessati al teardown di OnePlus 8T in versione standard, qui trovate il video dedicato; nel caso in cui vogliate saperne di più sul nuovo flagship, anche in funzione di un eventuale acquisto, vi segnaliamo anche la nostra recensione completa. Infine, per chi volesse scaricare a bordo del proprio dispositivo il tema Cyberpunk 2077 per OxygenOS, qui trovate tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu