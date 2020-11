Come avere l’icon pack di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 su tutti i modelli con OxygenOS 10/11

Anche se non potete comprarlo, potete avere un assaggio di OnePlus 8T CyberPunk 2077 grazie al suo icon pack. Lanciato in edizione limitata esclusivamente in Cina, sono bastati pochissimi secondi per farlo andare sold out, segno che l'apprezzamento della community è stato particolarmente ampio. Solitamente edizione speciali come questa sono semplicemente delle rivisitazioni soft degli smartphone originali, con una differente tinta della back cover e qualche modifica alla UI. Con la CyberPunk 2077 Edition, invece, OnePlus ha deciso di alzare l'asticella, creando uno smartphone a suo modo unico.

LEGGI ANCHE:

OnePlus annuncia quali IDEAS 2.0 verranno aggiunte nella OxygenOS

Ti piace l'icon pack di OnePlus 8T Cyberpunk 2077? Adesso è disponibile per “tutti”

In arrivo il prossimo 10 dicembre (sperando che non ci sia un quinto rinvio!), CyberPunk 2077 e la sua estetica ha stravolto questa versione limitata di OnePlus 8T. Estetica che è stata abbracciata a pieno con questa rivisitazione grafica della OxygenOS 11, ma non più limitata a 8T.

Chi è riuscito a mettere le mani su OnePlus 8T CyberPunk 2077 ha ben pensato di estrapolare queste modifiche grafiche e creare dei file APK disponibili per tutti. La compatibilità sembra essere piena (i test sono stati fatti su OnePlus 7 con OOS 10), a patto di avere uno smartphone OnePlus con OxygenOS 11 e 10. Nel caso, fateci sapere nei commenti la vostra esperienza e se avete riscontrato qualche problema.

Scarica Cyberpunk.apk (9,17 MB)

Scarica OPIconpackCyberPunk.apk (9,19 MB)

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu