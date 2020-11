Dopo aver convinto il team di DxOMark con la sua fotocamera principale (qui trovate i dettagli), OnePlus 8 Pro torna nuovamente al vaglio degli esperti per il giudizio relativo al suo modulo selfie. Come si sarà comportato il top di gamma della casa cinese con gli autoscatti? Sarà riuscito a fare il bis grazie alla sua fotocamera da 16 MP (inserita in un piccolo punch hole)?

OnePlus 8 Pro: ecco i punteggi della selfie camera su DxOMark

Partiamo subito con i numeri: la selfie camera di OnePlus 8 Pro ha totalizzato 93 punti su DxOMark, suddivisi in 97 punti per la parte fotografica e 87 per quella video. Il flagship non riesce a sfondare la top ten, piazzandosi dopo Huawei Mate 30 Pro (di recente aggiornato alla EMUI 11 stabile), in dodicesima posizione. Nonostante possa sembrare un risultato non proprio entusiasmante, DxOMark assicura che il dispositivo è in grado di offrire prestazioni solide lato selfie, anche se con qualche mancanza. Di seguito trovate l'attuale classifica dei migliori selfie phone (la seconda colonna) presenti sul portale.

Tornando al giudizio di DxOMark, OnePlus 8 Pro si è comportato bene negli autoscatti, con immagini caratterizzate da una buona esposizione e da una riproduzione dei colori abbastanza fedele. A dispetto di ciò, in alcuni scenari particolarmente illuminati il dispositivo sembra avere qualche problemino di sovraesposizione. Altro limite riguarda la presenza di un certo livello di rumore anche nelle immagini scattate di giorno, così come alcune imprecisioni nel bokeh.

Per tutti i sample e per la valutazione completa vi rimandiamo alla pagina dedicata al top di gamma, direttamente su DxOMark (trovate il link in fonte).

