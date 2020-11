Dopo l'arrivo di Android 11 a bordo dei top di gamma della casa cinese è arrivato il momento delle release di assestamento. Già la prima versione 11.0.1.1 ha introdotto varie modifiche in tal senso ed ora la nuova OxygenOS 11.0.2.2 per OnePlus 8 e 8 Pro lo ribadisce con una sfilza di fix che vanno a migliorare alcuni aspetti dei due dispositivi: di seguito trovate tutti i dettagli del changelog ed i link al download dell'aggiornamento.

OnePlus 8/8 Pro ricevono la nuova OxygenOS 11.0.2.2 | Changelog & Download

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla OxygenOS 11.0.2.2 per OnePlus 8 e 8 Pro segnaliamo la presenza delle ultime patch di sicurezza, datate novembre 2020. Il changelog si apre poi con una valanga di fix che vanno a migliorare ed ottimizzare l'autonomia ed i consumi e a correggere alcuni bug mirati. In basso trovate il changelog completo, con tutti i dettagli dell'aggiornamento.

Sistema Ottimizzata l'esperienza con lo schermo condiviso Consumo energetico del sistema ulteriormente ottimizzato e aumento della durata della batteria Risolto il problema con la piccola probabilità che lo screenshot espanso potesse smettere di funzionare Risolto il problema per cui la cache non veniva eliminata dopo la disinstallazione delle app Risolto il problema per cui lo schermo poteva lampeggiare quando si utilizzava lo sblocco dell'impronta digitale Risolto il problema per cui l'effetto di luce Horizon non si attivava normalmente Risolto il problema per cui l'NFC non poteva essere attivato Risolto il problema per cui le app parallele non potevano essere attivate Risolto il piccolo problema di funzionamento della ventola del caricabatterie wireless Warp Charge 30 Risolto il problema per cui Play Store non installava le app Aggiornamento della patch di sicurezza Android a 2020.11

Rete Risolto il problema di interruzione della rete per alcune app Migliora la stabilità delle funzioni di comunicazione



OxygenOS 11.0.2.2 – Download

L'aggiornamento per la OxygenOS 11.0.2.2 dedicata ai flagship OnePlus 8 e 8 Pro è in arrivo tramite OTA; in rilascio avviene in modo incrementale e nel caso non abbiate ancora ricevuto l'update, potete eseguire l'installazione manuale scaricando ed installando il relativo firmware. Non appena saranno disponibili al download, troverete tutti i link necessari nell'articolo dedicato.

