OnePlus 7T si aggiorna alla OxygenOS 10.0.15: tutte le novità | Download

Successivamente ai primi dettagli su OxygenOS 11 e Android 11, è stato rilasciato l'aggiornamento alla OxygenOS 10.0.15 per OnePlus 7T. Consiste in un piccolo update per lo più correttivo per l'ex top di gamma OnePlus, eccezion fatta per l'aggiunta delle più recenti patch di sicurezza. Il roll-out dell'aggiornamento è stato fatto partire sulle unità Global del telefono ed è già disponibile il link per eseguire il download e l'installazione manuale.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 9 e 9 Pro: scopriamo come saranno display e fotocamera

Le patch di novembre arrivano su OnePlus 7T con la OxygenOS 10.0.15

Le novità della OxygenOS 10.0.15 comprendono le patch di novembre, ma non solo. Le ottimizzazioni riguardano la risoluzione di bug dei tocchi involontari della status bar in fase di chiamate, così come con l'app telefonica. Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizza l'esperienza utente per ridurre i tocchi involontari della status bar durante le telefonate Risolto il bug di flashback con bassa probabilità con l'app Telefono Aggiornate le patch di di sicurezza Android a novembre 2011 Aggiornato il pacchetto GMS ad agosto 2020



OxygenOS 10.0.15 – Download

Il roll-out è partito anche per le unità Global di OnePlus 7T: trovate il link al download nell'articolo dedicato linkato qua sotto.

Scarica la OxygenOS 10.0.15 per OnePlus 7T

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu