OnePlus 6T, 7, 7 Pro: vibrazione improvvise? Ecco come risolvere

In queste ore si stanno accumulano segnalazioni dai possessori di OnePlus 6T, 7 e 7 Pro in merito ad un peculiare bug che riguarda la comparsa di vibrazioni randomiche. Diversi utenti parlano di fenomeni di vibrazione casuale che compaiono in momenti imprevisti. Per il momento OnePlus non si è espressa in merito, ma basta farsi un giro in forum e Reddit per trovare più di una persona che ne parla.

Uno strano bug affligge il motore di vibrazione su OnePlus 6T, 7 e 7 Pro

Il bug della vibrazione riguarda OnePlus 6T, 7 e 7 Pro, ma essendo presente su più modelli non è da escludere che nelle prossime ore possa comparire anche su altri. Quello che non cambia sono le segnalazioni degli utenti (1, 2, 3, 4, 5): improvvisamente lo smartphone inizia a vibrare, sia che si stia o no usando lo smartphone.

Dopo aver effetto qualche prova, alcuni utenti hanno testimoniato che il bug della vibrazione sembra di più facile risoluzione di quanto si possa pensare. C'è chi è riuscito a risolvere semplicemente disattivando la connettività NFC, eliminando i casi di vibrazione casuale. Non tutti sono riusciti a risolvere, però, inoltre scopriamo che è un bug che persiste sin da gennaio 2020, pertanto attendiamo un fix vero e proprio da parte di OnePlus.

