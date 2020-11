In Cina, tecnologicamente e commercialmente parlando, si stanno tutti ormai attrezzando per affrontare nel migliore dei modi l'11 novembre 2020. E anche gli store cinesi che vendono qui come Geekbuying non sono indifferenti al richiamo del Singles Day, che sarà celebrato dallo store con uno Shopping Festival 11.11 con alcuni Coupon sconto e iniziative con tante offerte.

Geekbuying Singles Day 11.11 Shopping Festival: ecco le iniziative e le offerte dedicate

La festa dei single sta diventando per molti, anche occidentali, un'occasione per prepararsi al Black Friday, magari acquistando prodotti interessantissimi che con il suddetto Venerdì Nero potrebbero non riuscire ad acquistare. Uno store molto attento al Singles Day 11.11 è senza dubbio Geekbuying, che ha preparato una serie di iniziative ed offerte dedicate.

Come ha organizzato quindi Geekbuying il proprio evento per il Singles Day Shopping Festival 11.11? Lo store cinese ha impostato una serie di check giornalieri con tante offerte con codice Coupon (che trovate in basso) per poi intensificarsi dall'11 novembre 2020 per 3 giorni.

Sfruttando spesso la spedizione da Europa e Italia, Geekbuying potrebbe fare al caso vostro con tante offerte con rapida ricezione, quindi vi lasciamo il link alla pagina principale dell'evento che serve da guida al Singles Day.

Oltre ai Coupon dedicati, Geekbuying ha impostato una pagina dedicata alle offerte lampo più interessanti che vengono aggiornate di giorno in giorno, di cui vi riportiamo il link alla pagina dedicata ma anche alcuni esempi come i tapis roulant Xiaomi Urevo U1 e WalkingPad R1 Pro, il monopattino elettrico KUGOO Kirin S1 e la vogatrice Merax.

Singles Day – codice Coupon

Oltre a questa selezione di prodotti, Geekbuying mette a disposizione per il Singles Day Shopping Festival 11.11 due utili codici Coupon, uno da 3 $ su una spesa di 30 $ ed un altro di 10 $ su una spesa di 100 $ che trovate nel box codice qui in basso.

