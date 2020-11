I primi giorni di novembre sono sempre particolarmente ricchi: man mano che si avvicina il fatidico giorno della festa dei single (qui per maggiori dettagli), store e produttori si danno battaglia con promo e sconti per tutti. Andiamo a scoprire le iniziative di GearBest, e-commerce che ha fatto la storia e che non poteva di certo mancare all'appello con tutta una serie di offerte e coupon in occasione del Singles Day 11.11 di quest'anno!

GearBest x Singles Day 11.11: una valanga di offerte e coupon per la festa dei single

Tutti i dettagli sul doppio evento di GearBest

A questo giro GearBest raddoppia ed offre un doppio evento per il Singles Day 11.11. Si parte dal 4 al 9 novembre con un evento di “riscaldamento” mentre per quanto riguarda quello principale i giorni caldi sono dal 10 al 13 novembre. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa offrono questi due momenti distinti.

4/9 novembre buono sconto universale, valido su tutti i prodotti, due volte al giorno fino alle ore 13 (20 unità per ogni giorno): è possibile risparmiare 20$ su una spesa di 50$ oppure 30$ su una spesa di 100$; pagando tramite PayPal, si risparmieranno 3$ su una spesa di 50$ (limitato ai primi 300 utenti ogni giorno).

10/13 novembre buono sconto universale, valido su tutti i prodotti, due volte al giorno fino alle ore 13 (20 unità per ogni giorno): è possibile risparmiare 20$ su una spesa di 50$ oppure 30$ su una spesa di 100$; pagando tramite PayPal, si risparmieranno 5$ su una spesa di 80$ (limitato ai primi 2000 utenti ogni giorno); tantissime offerte lampo e 20 prodotti al prezzo più basso per 72 ore (info in basso).



Ovviamente non manca una guida completa – la trovate qui – con tutti i dettagli e una panoramica di alcuni dei principali prodotti in sconto.

72 ore di offerte, migliori promo da EU, Coupon Center e tanto altro

Dopo la panoramica del programma dedicato al Singles Day 11.11 di GearBest, addentriamoci nelle prime offerte ed iniziative promozionali. A questa pagina troverete alcuni sconti super, validi solo per 72 ore (dal 10 al 13 novembre). Per gli amanti delle spedizioni dai magazzini EU, qui trovate le migliori offerte “locali” e con spedizione rapida.

Se siete degli irriducibili dei codici sconto, in questa sezione trovate il Coupon Center: date un'occhiata per scoprire i migliori codici e risparmiare su tantissimi prodotti (indossabili, cuffie, videocamere e non solo). Nel VIP Club potrete scambiare punti per sconti mentre qui trovate tantissimi offerte accessibili solo tramite l'app di GearBest.

Speciale Xiaomi per il Singles Day di GearBest

Ovviamente non poteva mancare un'intera sezione dedicata a Xiaomi, con tante offerte disponibili dal 4 al 13 novembre. Siete interessati ad un dispositivo della compagnia di Lei Jun? Allora qui trovate la pagina per i prodotti Xiaomi!

Offerte per elettronica, computer, notebook, stampanti 3D, vacumm cleaner, smartphone e tablet: TUTTO in sconto!

Singles Day 11.11 significa non solo smartphone e tablet, ma anche sconti ed offerte su accessori, notebook, aspirapolvere e tutta una serie di prodotti che di certo non possono mancare. Di seguito trovate l'elenco delle sezioni interessate, con il relativo link e la data in cui saranno attive le promo.

