Sebbene sia una ricorrenza cinese, la festa dei single (un refresh su cos'è potete trovarlo qui) coinvolge totalmente gli store cinesi più presenti in Occidente. Tra questi abbiamo quello più conosciuto, AliExpress che lancia tante iniziative e offerte dedicate al Singles Day 11.11.

AliExpress celebra con voi il Singles Day 11.11 con le iniziative e le offerte dedicate

Avendo appurato che la festa dei single sia, senza girarci troppo intorno, una specie di antipasto per il Black Friday, bisogna arrivare pronti ai giorni dedicati per non lasciarsi scappare le iniziative più interessanti, dove acquistare prodotti difficilmente reperibili a prezzo ottimo su altri tipi di store. AliExpress è praticamente il caposaldo di questa ricorrenza, con tante offerte dedicate proprio al Singles Day 11.11.

Ma come è strutturato l'evento dedicato a questa festa? A dire il vero, esso è già online, con tutte le iniziative di “riscaldamento” per l'11.11 che dureranno fino alle 8:59 dell'11 novembre 2020, mentre la vetrina principale di offerte e iniziative di AliExpress partirà dalle 9:00 dello stesso giorno fino alle 9:00 del 13 novembre 2020.

Essendo di certo interessati alle offerte di AliExpress, a questo link trovate la pagina principale dell'evento, praticamente una vetrina dove è possibile scorrere tra le varie iniziative, con prodotti più invita e le varie proposte che lo store offre. Insomma, una linea guida precisa su come orientarsi per il Singles Day del mega store online.

AliExpress Selected Coupon – Singles Day 11.11

A differenza però di altri store, AliExpress vi permette di ottenere una serie di Coupon dedicati a varie sezioni, tra cui i Selected Coupon, quindi codici da riscattare su determinati prodotti in store selezionati semplicemente aggiungendoli al carrello. Ad esempio, qui trovate il link alla pagina dedicata a questi Coupon selezionati.

Se però volete qualcosa di più specifico con i Selected Coupon, potete andare alla pagina dedicata ai Migliori Sconti, una selezione con i migliori prodotti selezionati dagli store al fine di indirizzarvi meglio all'acquisto. Invece, per i codici selezionati dei prodotti più venduti su AliExpress, ecco il link dedicato proprio a questo tipo di offerte.

Coupon Venditore

Oltre ai Coupon selezionati, AliExpress propone anche una selezione di offerte con codice dedicata agli specifici Store del portale e-commerce cinese. Questo tipo di codici sono utilizzabili in base a determinate regole di quello store e per un solo ordine alla volta. Qui il link dedicato al Centro Coupon venditore.

Coupon Orari

Infine, AliExpress vi permette di accedere a tutta una selezione di Coupon orari, da non farsi scappare assolutamente a questo link, dato che sono disponibili per un periodo di tempo molto limitato e potrebbero risultare loro i codici che vi regaleranno l'affare di questi Singles Day 11.11!

