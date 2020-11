A poche ore da un Venerdì Nero che si preannuncia tra i più prolifici di sempre, gli store (anche cinesi) continuano imperterriti a lanciare offerte prima dell'evento clou. Così come fa Geekbuying, che lancia nuovi Coupon generici ed esclusivi (scelti da noi di GizChina) per il Black Friday 2020 fino al.

Geekbuying Black Friday 2020: tutte le offerte e i Coupon esclusivi

Coupon generici

Partiamo subito con Coupon generici Geekbuying mette a disposizione degli utenti per il Black Friday 2020, che si dividono i varie categorie di offerte molto interessanti. Infatti, si inizia dai prodotti per lo SMART HOME con fino al 70% di sconto, di cui vi lasciamo la pagina dedicata. Proseguendo, c'è anche l'iniziativa con sconti fino al 60% per i LAPTOP e TV BOX, ELETTRONICA DI CONSUMO E RC e anche prodotti per l'OUTDOOR.

Per queste pagine è possibile utilizzare il codice BFGKB2001 per ricevere ulteriori 2 $ di sconto su una spesa minima di 20 $, BFGKB2002 per 5 $ su 50 $ di spesa, BFGKB2003 per 10 $ su 100 $, BFGKB2004 per 15 $ con un minimo di 200 $, senza dimenticare il 5% di sconto con il CouponBLACK5 per un massimo di 15 $ di riduzione.

Coupon dedicati

Non ne avete abbastanza di sconti? Geekbuying pensa a tutto, anche a Coupon dedicati a determinate categorie di prodotti per il Black Friday 2020, come le offerte per la SALUTE E LA CURA DELLA PERSONA con il codice BFGK2010, con uno sconto di 12 $ su una spesa minima di 100 $. Mentre per la CUCINA con BFGKB2011 è possibile ottenere 12 $ su 150 $. Se invece cerchiamo ELETTRODOMESTICI, il codice BFGKB2012 permette di ottenere ben 20 $ di sconto su un acquisto di almeno 200 $.

Se cercate poi prodotti per l'ILLUMINAZIONE, Geekbuying per il Black Friday 2020 ha lanciato l'offerta Coupon BFGKB2009 per poter ottenere 15 $ di sconto con una spesa di 150 $. Chi invece vuole prodotti sportivi, le offerte per lo SPORT ALL'APERTO hanno il codice sconto SPBF12 che porta 12 $ di sconto su una spesa minima di 280 $, mentre se cercate specificamente i MONOPATTINI ELETTRICI c'è uno sconto di 16 $ se spendete almeno 380 $ utilizzando il codice SPBF16. Infine, se guardate alle BICI ELETTRICHE, c'è il codice SPBF20 che vi dona 20 $ di sconto per 400 $ di spesa.

Coupon esclusivi GizChina – Geekbuying Black Friday 2020

Avete ancora voglia di offerte di Geekbuying per il Black Friday 2020? Niente paura, perché grazie ai Coupon esclusivi, ci sono tanti prodotti molto richiesti in sconto di ogni categoria, come i prodotti audio Tronsmart, il monopattino Ninebot, la Fat Bike Fiido, il tapis roulant WalkingPad, la scrivania AGCAM e l'aspirapolvere ciclonico JIMMY. Trovate tutti i box codice di seguito.

