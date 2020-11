A partire da oggi, 24 novembre, e fino a lunedì 30 novembre, arrivano le offerte per il Black Friday dello store HonorBuy, portale che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso dei mesi grazie ai suoi sconti ad hoc e i vari vantaggi. Ovviamente non poteva mancare un'iniziativa dedicata alla settimana del venerdì nero, con smartphone Xiaomi, Redmi, OnePlus in sconto, insieme ad accessori, prodotti per le pulizie smart, indossabili e quant'altro!

Al via le offerte per il Black Friday di HonorBuy: ecco tutte le promo!

Per quanto riguarda le offerte del Black Friday di HonorBuy, lo store ha pensato bene di raccogliere tutte le promo in una pagina dedicata (che trovate qui). La panoramica degli sconti parte subito con i migliori prodotti, quelli più piccanti, oseremmo dire: in questa sezione trova spazio il recente POCO X3 NFC, best buy assoluto per la fascia media (a 239€ nella versione da 6/128 GB); abbiamo il super flagship OnePlus 8T a 539€ (8/128 GB), dispositivo in grado di offrire tanto, con un look elegantissimo. Per gli irriducibili del brand asiatico, trova spazio anche Realme 7, nuova aggiunta dell'azienda, a 229€ (8/128 GB).

Le offerte continuano con Xiaomi Mi 10T, nuovo membro della serie top del brand cinese, a 449€ nella sua incarnazione da 6/128 GB, passando per gli intramontabili Mi Note 10 e Mi 10 Lite, a 319€ e 299€ con tanto di Mi Band 4C in regalo. Ovviamente non mancano offerte per gli ultimi Redmi, così come per i robot aspirapolvere Xiaomi, gli aspirapolvere wireless Dreame e non solo, con tanti accessori e prodotti dedicati alla domotica.

Per concludere in bellezza vi ricordiamo che potete beneficiare di uno sconto aggiuntivo sui prodotti che vi interessano: basterà utilizzare il Coupon Esclusivo GIZCHINA5, da inserire nell'apposito box dedicato ai codici sconto presente all'interno del carrello, per risparmiare altri 5€. Inoltre vi ricordiamo anche che lo store Honorbuy offre spedizione gratuita e rapida (da magazzini italiani) per gli ordini sopra i 50€, l'assistenza in italiano, 24 mesi di garanzia. Infine, per restare in tema Black Friday, qui trovate la nostra guida all'acquisto con tutti i dettagli dell'evento.

