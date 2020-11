Il meglio della domotica, della pulizia per la casa e non solo debutta in offerta in occasione del Black Friday grazie al portale HomeCleaner, con spedizione rapida gratuita, supporto tecnico in italiano e garanzia 24 mesi. Il nuovo store dedicato alla pulizia smart della propria casa offre tanti vantaggi e non poteva mancare in un'occasione ghiotta come quella degli sconti per la settimana del venerdì nero.

Via alla settimana del Black Friday con HomeCleaner: vacum cleaner e tanto altro in offerta!

Le offerte del Black Friday di HomeCleaner non riguardano solo dispositivi per la pulizia, come robottini ed aspirapolvere ciclonici, ma offrono anche varie soluzioni tech per vivere al meglio la propria smart home. Tra le promo della settimana troviamo il robot vacuum cleaner 360 S9, soluzione aspirapolvere e lavapavimenti in sconto a 339€. Se siete irriducibili di Xiaomi, oltre a numerose soluzioni del brand cinese, trova spazio anche il piccolo Viomi SE, anche in questo caso con funzione di lavapavimenti a 289€.

Come anticipato poco sopra, HomeCleaner non è soltanto pulizia: per il Black Friday sono disponibili in offerta anche i tapis roulant UREVO U1 (299€) e Walkingpad R1 Pro (579€). E ovviamente non possono mancare tantissimi dispositivi per la casa, tra umidificatori, prese smart, monitor, router e quant'altro. Una vera e propria pioggia di accessori dedicati alla domotica, a marchio Xiaomi e non solo.

Qui trovate la pagina principale dedicata all'iniziativa, con tutti i prodotti in offerta. Prima di lasciarvi ricordiamo che per risparmiare ulteriormente potrete utilizzare il codice sconto GIZCHINA5, del valore di 5€. E dato che un piccolo riepilogo non fa mai male, ricordiamo i vantaggi di HomeCleaner: lo store offre spedizioni rapide in 24/48 ore (gratuite sopra i 100€), 24 mesi di garanzia e assistenza a 360° in italiano. Su HomeCleaner è possibile trovare scope elettriche (e robot) Xiaomi, Roborock e Jimmy, purificatori d'aria e tanti altri prodotti dedicati alla cura della casa e alla domotica.

Articolo sponsorizzato.

