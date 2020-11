Nubia Z20 si aggiorna ad Android 11 con la prima Open Beta

Negli ultimi mesi abbiamo avuto poche novità dalla compagnia cinese, fatta eccezione – ovviamente – per il debutto di Red Magic 5S e dell'incredibile smartwatch dal display curvo (qui trovate la nostra recensione!). Inoltre lo sviluppo della nuova versione di Android sta procedendo con una certa lentezza, con fasi di recruitment in ritardo rispetto agli altri produttori. Nonostante ciò, finalmente è arrivata la prima beta pubblica di Android 11 e non poteva che fare capolino a bordo di Nubia Z20, ultimo modello top del brand lanciato anche in versione internazionale.

Nubia Z20 è il primo modello del brand a ricevere Android 11 (in versione Open Beta)

Com'è facile immaginare, la prima Open Beta di Android 11 per Nubia Z20 è disponibile al download esclusivamente in patria: l'aggiornamento arriva con un peso di 3.2 GB e porta il software alla versione 3.09. Ovviamente vengono introdotte tutte le novità del major update di Android insieme a miglioramenti anche per l'interfaccia del brand cinese e del Game Space (in questo caso con un vero e proprio restyle).

Cosa strana, le patch di sicurezza risalgono a settembre 2020, quindi con un ritardo di due mesi. In basso trovate il link al download del nuovo firmware beta: ovviamente ricordiamo ancora una volta che si tratta di una release cinese e che essendo una versione sperimentale potrebbero verificarsi problemi di instabilità e bug.

