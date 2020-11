Il mese scorso la compagnia partner di Xiaomi ha lanciato il suo speaker portatile, una soluzione per scooter tamarri al 100%. Questa volta Ninebot torna nuovamente nel settore degli accessori per monopattini, bici e scooter elettrici, stavolta con un lucchetto in stile U-Lock dotato di un pratico lettore d'impronte digitali integrato.

Ninebot ha lanciato un lucchetto U-Lock con tanto di lettore d'impronte per monopattini, bici e scooter elettrici | Caratteristiche & Prezzo

Il dispositivo misura 221 x 145 x 30 mm con un peso di 1.25 Kg e grazie alla sua robustezza, si adatta bene a vari modelli di monopattini, bici e scooter elettrici: inoltre, grazie al lettore d'impronte digitali sarà possibile rimuoverlo in tutta facilità. Il lucchetto di Ninebot adotta un design U-Lock ed integra una batteria ricaricabile tramite porta microUSB.

Ovviamente, per non incorrere in problemi di qualsiasi natura è presente anche un metodo di sblocco manuale, tramite un'apposita chiave. Possiamo dimenticare di mettere in carica il dispositivo e trovarci alle prese con un lettore scarico, ma nulla di più: il sensore è protetto da un rivestimento impermeabile che non teme acqua, né il freddo o il calore.

Il prezzo del lucchetto U-Lock di Ninebot, adatto a bici, monopattini e scooter elettrici, è di 77€ ed è già disponibile in vendita su AliExpress. Lo trovate qui, con tanto di spedizione gratuita.

